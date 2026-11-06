'நங்கநல்லூர் முதல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் வரை...' நித்யா ராமனுடனான நினைவுகளை பகிர்ந்த ராமா ராவ்
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலம் நித்யா ராமன் இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளதாக ராமா ராவ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 10:14 PM IST
சென்னை: தொலைநோக்கு சிந்தனைகள் மற்றும் சீரிய முயற்சியால் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயராக நித்யா ராமன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னையில் அவருடன் இணைந்து பயணித்த ராமா ராவ் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயராக தமிழ் பெண் நித்யா ராமன்
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயராக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த தமிழ் பெண் நித்யா ராமன் பொறுப்பேற்க உள்ளார். இந்த வெற்றியின் மூலம், அவர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் முதல் ஆசிய-அமெரிக்க மேயர் மற்றும் இரண்டாவது பெண் மேயர் என்ற பெருமையை பெறவுள்ளார். நித்யா ராமன் (வயது 45) கேரளாவை சேர்ந்த தமிழ்ப் பெண் ஆவார். இவர் தனது 6-வது வயதில் லூசியானாவுக்குக் குடிபெயர்ந்து, 22 வயதில் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றுள்ளார்.
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் நகர்ப்புற திட்டமிடலில் (Urban Planning) பட்டம் பெற்ற இவர், தனது 23-வது வயதில் சென்னைக்கு வந்து 'டிரான்ஸ்பரண்ட் சென்னை' (Transparent Chennai) என்ற குடிமை அமைப்பைத் தொடங்கினார். 2005-2006 காலகட்டத்தில் சென்னையில் தங்கியிருந்தபோது, கலாசேத்ராவின் ஓய்வுபெற்ற மூத்த பேராசிரியரான அம்பிகா புச் என்பவரிடம் பரத நாட்டியம் கற்றுக்கொண்டார்.
சென்னையில் நித்யா ராமன்
சென்னையில் உள்ள நங்கநல்லூர் மற்றும் லட்சுமி நகர் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுடன் இணைந்து, அப்பகுதியில் நிலவும் பிரச்சனைகளை அடையாளம் கண்டு அதற்கு தீர்வு கண்டுள்ளார்.
மேலும், சென்னையின் பொதுப் போக்குவரத்து, பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு குறைகள் குறித்த தரவுகளை சேகரித்து, போக்குவரத்து மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கான களப்பணிகளில் ஈடுபட்டார்.
சென்னையில் பொதுக் கழிப்பறைகள் இருக்கும் இடங்களை வரைபடமாக தயாரித்து மதிப்பிடுதல் மற்றும் முறைசாரா மறுசுழற்சி தொழிலாளர்களுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவது போன்ற பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். நித்யா ராமனின் கணவர் வாலி சந்திரசேகர் இந்தியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.
இந்நிலையில், நங்கநல்லூர் நல சங்கங்கள் கூட்டமைப்பின் ஆலோசகராகவும், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஃபாரத்தின் செயலாளராகவும் உள்ள ராமாராவ் 2010-ஆம் ஆண்டு நித்யா ராமன் சென்னையில் இருந்த போது அவருடன் பயணித்தது குறித்த நினைவுகளை ஈ.டிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழுவிடம் பகிர்ந்துள்ளார்.
நங்கநல்லூர் முதல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் வரை...
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "2010-ல் சென்னைக்கு வந்த அவர், நங்கநல்லூர் பகுதியில் உள்ள நலச் சங்கங்களுடன் இணைந்து பல பணிகளை ஆற்றியுள்ளார். குறிப்பாக, சாலைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது, நடைபாதைகளில் உள்ள தடைகளை நீக்குவது, உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி விற்பனையாளர்களுக்கு உரிய இடம் அளித்து எப்படி வடிவமைப்பது என்பதில் அவர் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்.
இவருடன் இணைந்து பல பயிற்சிப் பட்டறைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தியாவில் சுகாதாரத்திற்கு, குறிப்பாக பொதுக் கழிப்பறை பராமரிப்பிற்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். ஒவ்வொரு கழிப்பறையாகச் சென்று ஆய்வு செய்து, அங்குள்ள பிரச்சனைகளைக் கண்டறிந்தார். குடிசைப் பகுதி மக்களுக்கு குறைந்த சதுரடியில் வீடுகள் அமைத்துத் தருவதற்கான திட்டங்களை முன்மொழிந்தார்.
நிலத்தடி வடிகால் (Underground Drainage) மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை குறித்தும் அரசுக்கு பல பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளார். மேலும், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 51 கால்வாய்களில் ஏற்படும் மாசுபாட்டைத் தடுப்பது குறித்தும் தீவிரமாக சிந்தித்தார்.
வெளிநாடுகளில் நடைமுறையில் இருப்பது போல ஒரே டிக்கெட்டில் ரயில், பேருந்து, படகு மற்றும் விமானம் என அனைத்துப் போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் 'கும்டா' (Kumta) முறையை சென்னையிலும் கொண்டுவர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும் துரித பேருந்து போக்குவரத்து முறைக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார்.
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலமாக இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் அவர் பெருமை சேர்த்துள்ளார். அவர் ஒரு அரசியல்வாதியாகவோ, மேயராகவோ வருவார் என்று அப்போது எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால், அவரிடம் ஒரு நல்ல ஆளுமை பண்பு இருந்தது. நித்யா ராமனின் வெற்றிக்கு நங்கநல்லூர் நல சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.