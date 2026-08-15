மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்காக மயிலாப்பூரில் விரைவில் பிக்கிள்பால் மைதானங்கள் - காங் எம்.பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மயிலாப்பூர் சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளியில் இரண்டு புதிய பிக்கிள்பால் மைதானங்கள் (Pickleball Courts) அமைத்துத் தரப்படும் என எம்.பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 7:17 PM IST
சென்னை: மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்காக மயிலாப்பூரில் 2 பிக்கிள்பால் மைதானங்கள் அமைத்து தரப்படும் என மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உறுதியளித்துள்ளார்.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை அடையாறில் உள்ள பேஸ்லைன் விளையாட்டு மையத்தில், மயிலாப்பூரில் உள்ள சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான பிரத்யேக "பிக்கிள்பால்" (Pickleball) விளையாட்டு நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, மாணவர்களுடன் விளையாடி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, "சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்கள் இன்று அடையாறு பேஸ்லைன் மையத்திற்கு வந்து, தங்களது முதல் பிக்கிள்பால் விளையாட்டை உற்சாகத்துடன் அனுபவித்தனர். மிக விரைவில் இதுபோன்ற நவீன விளையாட்டு வசதிகளும், மைதானங்களும் மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்காக கொண்டு வரப்படும்.
எனது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி திட்டங்களை சென்னையில் தொடங்குவது தொடர்பாக, நேற்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரைச் சந்தித்துப் பேசினேன். எனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி முதன்மையாக சென்னை மாநகராட்சி நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு விளையாட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கே முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்.
குறைந்த வருவாய் பிரிவைச் சேர்ந்த குடும்பங்களின் மாணவர்களுக்கும் பள்ளிகளிலேயே உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு வசதிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் நான் தீவிர நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன். இது அடிமட்ட அளவில் புதிய திறமைகளை வெளிக்கொணர்வது மட்டுமின்றி, விளையாட்டின் மூலம் குழு உணர்வு, ஒழுக்கம், உடல் மற்றும் மன உறுதியை மாணவர்களிடம் வளர்க்கவும் உதவும் என தெரிவித்தார்.
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குறிப்பாக, பிக்கிள்பால் போன்ற நவீன விளையாட்டுகளை அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன். இதன் தொடக்கமாக, எனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மயிலாப்பூர் சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளியில் இரண்டு புதிய பிக்கிள்பால் மைதானங்கள் (Pickleball Courts) அமைத்துத் தரப்படும் எனக் கூறினார்.
மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை ஊக்குவிக்கும் இந்த முன்னெடுப்புக்கு பள்ளி ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்தாக கூறினார்.