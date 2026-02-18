ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 16-இல் மாநிலங்களவை தேர்தல்: வெளியானது அறிவிப்பு

சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அதற்கு முன்பாக மாநிலங்களவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் விரைவில் காலியாகும் 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல், மார்ச் 16ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

மாநிலங்களவையில் தமிழகத்திற்கு மொத்தம் 18 இடங்கள் உள்ளன. இவை சுழற்சி முறையில் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும். அந்த வகையில், தமிழகத்தை சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான திருச்சி சிவா, என்.ஆர்.இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, ஜி.கே. வாசன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் மாதத்தோடு நிறைவடைகிறது.

இந்நிலையில், காலியாகும் இடங்களுக்கான தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 5ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. போட்டி இருந்தால் மார்ச் மாதம் 16ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை தேர்தல் நடைபெறும். தொடர்ந்து மாலை 5 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.

இந்த தேர்தலில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும். தற்போது 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறுவதால், 34 எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தால் ஒரு எம்.பி.யை தேர்ந்தெடுக்க இயலும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பாக 2 பேரும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திமுக வேட்பாளர் யார்?

திமுக சார்பாக திருச்சி சிவா, என்.ஆர்.இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என் கனிமொழி சோமு உள்ளிட்டோரின் பதவிக்காலம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மீண்டும் இதில் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் திமுகவின் முகமாக இருக்கும் திருச்சி சிவாவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும், என்.ஆர்.இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என் கனிமொழி உள்ளிட்டோருக்கு மீண்டும் திமுக தலைமை வாய்ப்பு வழங்குமா? அல்லது சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட அறிவுறுத்தப்படுவார்களா? என்பதை அடுத்த சில நாட்களில் தெரியவரும்.

அதிமுக வேட்பாளர் யார்?

அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை, தமாகவின் ஜி.கே. வாசன் ஆகியோரின் பதவிக்காலம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அதிமுக தலைமை மீண்டும் யாருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த முறை ஜி.கே.வாசனுக்கு சீட் கொடுத்த போதே அதிமுகவில் அதிருப்தி எழுந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் அவருக்கு அதிமுக வாய்ப்பு கொடுக்குமா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. மேலும், தேமுதிக மாநிலங்களவை சீட்டை எதிர்பார்த்து தான் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணியை காலம் தாழ்த்தி வருவதாகவும் கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுக ஒரு சீட்டை தேமுதிகவுக்கு கொடுத்து அக்கட்சியை கூட்டணியில் இணைக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

RAJYA SABHA
TAMIL NADU
DMK
மாநிலங்களவை தேர்தல்
RAJYA SABHA ELECTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.