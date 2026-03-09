ETV Bharat / state

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, அன்புமணி உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு

தேமுதிக சார்பில் முதன்முறையாக எல்.கே.சுதீஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேர்தல் அதிகாரியிடம் இருந்து சான்றிதழை பெறும் அன்புமணி ராமதாஸ்
தேர்தல் அதிகாரியிடம் இருந்து சான்றிதழை பெறும் அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamilnadu)
சென்னை: திமுக, அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் காலியாக இருந்த ஆறு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான தேர்தலில் வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கால அவகாசம் இன்று (மார்ச் 09) பிற்பகல் 03.00 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

இதையடுத்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மாநிலங்களவைத் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தி, "தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்வுச் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதாவது அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை, பாமக சார்பில் மருத்துவர்.அன்புமணி ராமதாஸ், காங்கிரஸ் சார்பில் கிறிஸ்டோபர் திலக், திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், தேமுதிக சார்பில் எல்.கே.சுதீஸ் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்வுச் செய்யப்பட்டுள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, தம்பிதுரை, அன்புமணி ராமதாஸ், எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோர் தாங்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியான சாந்தியிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டனர்.

திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் முன்னிலையில் சான்றிதல்களைப் பெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த தேர்தலின் வெற்றி மூலம் தேமுதிக சார்பில் முதன்முறையாக எல்.கே.சுதீஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லவுள்ளார். அதேபோல், திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை ஆகியோர் அதிகமுறை மாநிலங்களவைக்கு சென்றவர்கள் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளனர்.

