மாநிலங்களவைத் தேர்தல் - வேட்பாளர்களின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு

திருச்சி சிவா,பேராசிரியர் கான்ஸ்ன்டைன் ரவீந்திரன், கிறிஸ்டோபர் திலக், எல்.கே.சுதீஸ், அன்புமணி ராமதாஸ், தம்பிதுரை ஆகியோர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகப் போட்டியின்றி தேர்வாகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Sansad TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தமிழகத்தில் மாநிலங்களவைத் தேர்தலுக்கு வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் நேற்று (மார்ச் 05) மாலையுடன் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து, வேட்பு மனு மீதான பரிசீலனை இன்று (மார்ச் 06) நடைபெற்றது. இதில் திமுக வேட்பாளர்களான திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்ன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கிறிஸ்டோபர் திலக், தேமுதிக வேட்பாளர் எல்.கே.சுதீஷ், பாமக வேட்பாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர் தம்பிதுரை ஆகிய ஆறு பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்துள்ளார்.

வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெற மார்ச் 09- ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் 10 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முன்மொழிவுடன் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். அப்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முன்மொழி இல்லாதபட்சத்தில் அவரது வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்படும் என்பதால் திமுக, காங்கிரஸ், அதிமுக, பாமக, தேமுதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றித் தேர்வாகின்றனர்.

வரும் மார்ச் 16- ஆம் தேதி அன்று திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்ன்டைன் ரவீந்திரன், கிறிஸ்டோபர் திலக், எல்.கே.சுதீஸ், அன்புமணி ராமதாஸ், தம்பிதுரை ஆகியோர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகத் தேர்வாகியுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் அவரது உதவியாளர் சுவாமிநாதன், மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அவரது தரப்பில் அருள், ஜி.கே.மணி ஆகிய இரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முன்மொழிவு மட்டுமே இருந்ததால் அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ராமதாஸ் தரப்பு பாமகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதன்முறையாக தேமுதிக சார்பில் எல்.கே.சுதீஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லவிருக்கிறார். அதேபோல் அதிகமுறை மாநிலங்களவையில் பணியாற்றிய பெருமையை தம்பிதுரை மற்றும் திருச்சி சிவா ஆகியோர் பெறுகின்றனர்.

