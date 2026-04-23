மகளுடன் வந்து வாக்களித்த ரஜினிகாந்த்
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தனது மகள் சவுந்தர்யாவுடன் வந்து சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் வாக்களித்தார்.
Published : April 23, 2026 at 9:05 AM IST
சென்னை: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது மகளுடன் வந்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் அரசியல் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் வாக்குச்சாவடியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வாக்குப்பதிவு நாளன்று, காலையில் முன்னதாகவே சென்று வாக்களிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
அதன்படி, சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சென்னை கோபாலபுரம் பகுதியில் உள்ள ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அவருடன் வாக்களிக்க மகள் சவுந்தர்யாவும் வந்திருந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தனது கையில் மை வைக்கப்பட்டதை காண்பித்தார்.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Superstar Rajinikanth shows his inked finger after casting his vote at Stella Maris School in Chennai. pic.twitter.com/5Ti3z0yyLF— ANI (@ANI) April 23, 2026
ரஜினிகாந்த் வாக்களிக்க வந்த போது வெள்ளை நிற டீ-சர்ட் அணிந்திருந்தார். தொடர்ந்து அந்த வாக்குச்சாவடியில் பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால், செய்தியாளர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் பேட்டி கொடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, போயஸ் கார்டன் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டில் இருந்து வாக்களிக்க புறப்பட்ட போது வீட்டின் வாசலில் காத்திருந்த ரசிகர்களை பார்த்து கையசைத்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”கண்டிப்பாக, எனது ஜனநாயக கடமை நிறைவேற்ற சென்று கொண்டிருக்கிறேன்” என கூறினார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நிறைவடைந்தது. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன், சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
ஜெயிலர் படத்தின் முதல் பாகம் வசூல் சாதனை படைத்தது. இந்நிலையில் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், அப்படத்தின் இயக்குநர் மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.