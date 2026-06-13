ரஜினிகாந்த் பெயரை பயன்படுத்துவதா? ரசிகர் நற்பணி மன்றம் காட்டமான அறிக்கை
அண்ணாமலை, ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோருக்கு ரஜினி ஆதரவு என ஃபேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வேகமாக பரவியது.
Published : June 13, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 9:58 PM IST
சென்னை: ரஜினியின் பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ எந்த அமைப்பும் பயன்படுத்தக் கூடாது என அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் நற்பணி மன்றம் எச்சரித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜகவில் இருந்து வெளியேறிய அண்ணாமலை, புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்குவதாக அறிவித்திருந்தார். மேலும், தனது இயக்கத்தில் இணைய 'we the leaders' இந்த இணைய தளத்தையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது இயக்கத்தில் தற்போது வரை சுமார் 17.76 லட்சம் பேர் தங்களை உறுப்பினர்களாக இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர். பாஜகவில் உள்ள பல முக்கிய பிரமுகர்கள், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அண்ணாமலைக்கு ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக அண்ணாமலை வெளியிட்டிருந்த வீடியோவில், "சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்னை அவரது கட்சியில் சேர முன்னர் அழைத்தார். ஆனால் நான் பாஜகவில் இணைந்தேன்" என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதே போல், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நடிகரும், இயக்குநரும், நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிடுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவிய நிலையில் அது குறித்து வீடியோ மூலம் அவர் நேற்று விளக்கம் அளித்தார். அதில், "அரசியலுக்கு நான் செல்வதற்கு அம்மா ஓகே சொல்லிட்டாங்க. நான் அரசியலுக்கு வரலாமா? அந்த தகுதி எனக்கு இருக்கிறதா? நீங்கள் சொல்லுங்கள்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், அண்ணாமலை, ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோருக்கு ரஜினி ஆதரவு என சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் வேகமாக பரவியது. இதையடுத்து, ரஜினியின் பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ எந்த அமைப்பும் பயன்படுத்தக் கூடாது என அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் நற்பணி மன்றம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
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இதுகுறித்து அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் நற்பணி மன்றம் சார்பில் சம்பத்குமார் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "நமது அன்பு தலைவர் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பெயரையோ அல்லது புகைப்படத்தையோ எந்த ஒரு கட்சியோ, அமைப்போ பயன்படுத்தகூடாது என தலைவரின் உத்தரவுப்படி, ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.