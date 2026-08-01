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கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் ராஜேந்திர சோழன் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் - ஆட்சியர் ஆய்வு

மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்தாள் ஆடி திருவாதிரை நாளான ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது.

கங்கைக்கொண்ட சோழபுரம்
கங்கைக்கொண்ட சோழபுரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 3:13 PM IST

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அரியலூர்: கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்கான பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அரியலூர் மாவட்டம் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சோழ பேரரசின் தலைநகராக மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன் உருவாக்கினார். அவருக்கு பின்னர், சுமார் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு சோழர்களின் தலைநகராக கங்கைகொண்ட சோழபுரம் விளங்கியது.

மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழர் ஆட்சியின் போது, சோழர்களின் கட்டட கலையின் மாண்பை உலகமே வியக்கும் வகையில் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தை ராஜேந்திர சோழன் உருவாக்கினார். உலக சுற்றுலா தளமாக உள்ள கங்கைகொண்ட சோழபுரம், உலக புராதான சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டு யுனெஸ்கோவால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த பிரகதீஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் சிங்கமுக கிணறு, 13.5 அடி உயரமும், 60 அடி சுற்றளவும் உடைய சிவலிங்கம், கண்கவர் கலை சிற்பங்கள் போன்றவை உள்ளன. கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோவிலுக்கு நாள்தோறும் வெளிநாடு மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.

தற்போது, கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த கோவிலை கட்டிய மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனின் சிறப்புகளை நினைவு கூறும் வகையில், ஆண்டுதோறும் ஆடி திருவாதிரை நாளை அவரது பிறந்த நாளாக தமிழ்நாடு அரசு கொண்டாடி வருகிறது.

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அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்தநாள் ஆடி திருவாதிரை தினமான ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி விமர்சையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

ஆய்வின்போது, விழா நடைபெறும் இடம், பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அமர்வதற்கான இடம், அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி, கோவில் அலுவலர்களிடம் கேட்டறிந்தார். இந்த ஆய்வில் அரியலூர் மாவட்ட எஸ்.பி. செல்வகுமார் மற்றும் அரசுத் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

ராஜேந்திர சோழன் பிறந்தநாள்
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