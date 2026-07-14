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திமுக-அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் போல ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுகிறார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

அதிமுகவிற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் பொதுச் செயலாளர் என்பதை அக்கட்சியினர் நம்பவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 3:45 PM IST

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சென்னை: திமுக-அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் போல ராஜேந்திர பாலாஜி செயல்படுவதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் மின்தடை ஏன்?

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "எண்ணூர் அனல் மின் நிலையம் அருகில் உள்ள மீனவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டுள்ளோம். எண்ணூர் - வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தால் அப்பகுதி மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர அரசு சார்பில் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், சென்னை மாநகரில் மின்சார ஒயர் கட் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்படுகிறது" என்றார்.

திமுக-அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேந்திர பாலாஜி

மேலும் பேசிய அவர், "திமுக-அதிமுக கூட்டணிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் போல முன்னாள் அமைச்சர்கள் அதிமுக ராஜேந்திர பாலாஜியும், திமுக அனிதா ராதாகிருஷ்ணனும் பேசி வருகிறார்கள். ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி சேர்ந்து எந்த முயற்சி எடுத்தாலும், ஒன்றும் அசையப் போவது இல்லை. யாராவது எம்எல்ஏக்களை பணம் கொடுத்து வாங்க முயற்சி செய்தால் தான் குதிரை பேரம்.

ஆனால் எம்எல்ஏக்கள் விருப்பப்பட்டு ராஜினாமா செய்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைகிறார்கள். தவெக எம்.எல்.ஏ.க்களை காசு கொடுக்க பேரம் பேசிய வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி உடன் இருந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அதுதான் குதிரை பேரம். தென் மாவட்டங்களில் அதிமுக என்ற கட்சியே கிடையாது. அதிமுகவிற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் பொதுச் செயலாளர் என அக்கட்சியினர் நம்பும் நிலையில் இல்லை. அதிமுக மற்றும் திமுக தலைமை விரும்பாமல் அக்கட்சியில் இருப்பவர்கள் விலகி தவெகவில் இணைகின்றனர். குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்ற வருகிறது" என்றார்.

துணைவேந்தர் தேடுதல் குழு

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனம் செய்வதற்காக தேடுதல் குழுவில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் ஜனவரி மாதம் அனைத்து துணைவேந்தர் பதவிகளும் காலியாகிறது. எனவே தேடுதல் குழுவை மாற்றி அமைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

மேலும், கல்வி விவகாரத்தில் ஆளுநரும், மத்திய அரசும் அவர்களுடைய விருப்பத்தை சொல்லலாம். ஆனால் இருமொழி கொள்கையில் கொள்கை முடிவில் அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

துணைவேந்தர் தேர்தல் குழு
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
DMK
MINISTER NIRMAL KUMAR
RAJENDRA BALAJI

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