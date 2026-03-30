ராஜபாளையத்தை சிறந்த தொகுதியாக மாற்றுவேன் - பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன் பேட்டி

"நாங்கள் விஜய்யை ஒரு போட்டியாகவே எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. வடதமிழ்நாட்டில் வேண்டுமானால் அவருக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருக்கலாம். தென்தமிழ்நாட்டில் அப்படி எதுவும் இல்லை" என்று பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 4:14 PM IST

சென்னை: "தமிழ்நாட்டின் சிறந்த சட்டமன்றத் தொகுதியாக ராஜபாளையத்தை மாற்றுவேன்" என பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (மார்ச் 30) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், ராஜபாளையம் தொகுதியின் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளருமான வழக்கறிஞர் பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன், "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தத் தொகுதியின் வேட்பாளராக பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன் ஆகிய நான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளேன். நான் அங்கு தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறேன். தொகுதியின் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி உடன் இணைந்து நேற்று பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளேன்.

ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி, விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக உள்ளது. தொகுதியில் சாலை வசதி, குடிநீர் பிரச்சனை உள்ளிட்ட அடிப்படைத் தேவைகள் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது. நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது. நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு இந்த கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயர பாடுபடுவேன்.

தமிழ்நாட்டில் சிறந்த சட்டமன்றத் தொகுதியாக ராஜபாளையத்தை மாற்றுவேன். மக்களுக்கு சேவை ஆற்றுவதே எனது நோக்கம். நேற்று நான் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது அதிக அளவில் இளைஞர்கள் என்னுடன் இருந்தனர். பாஜகவிலும் அந்த தொகுதியில் அதிகளவில் இளைஞர்கள் தான் துடிப்போடு பணியாற்றுகிறார்கள். ராஜபாளையம் தொகுதியை பொருத்தவரை திமுகவா? தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியா? என்ற போட்டி நிலவுகிறது.

நாங்கள் விஜய்யை ஒரு போட்டியாகவே எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. வடதமிழ்நாட்டில் வேண்டுமானால் அவருக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருக்கலாம். தென்தமிழ்நாட்டில் அப்படி எதுவும் இல்லை. மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். திமுக என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாலும், மக்கள் எங்கள் கூட்டணிக்கு தான் வாக்கு செலுத்துவார்கள். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தான் ஆட்சி அமைக்கும். முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமிதான் ஆட்சியில் அமருவார். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வாக்குறுதிகளோடு நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகளை முன் வைத்து நாங்கள் வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்து வெற்றி பெறுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் ஜான்பாண்டியன், தென்காசி மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரிசில்லா ஜான்பாண்டியன்
ராஜபாளையம் தொகுதி
CHENNAI PRESSMEET
BJP
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

