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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு: 60 படுக்கைகளுடன் தயார் நிலையில் ராஜாஜி மருத்துவமனை

அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் தனியாக 30 படுக்கைகள் கொண்ட வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 10:41 AM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களின் அவசர மருத்துவ வசதிக்காக 60 படுக்கைகளுடன் தேவையான மருத்துவ ஏற்பாடுகளோடு சிறப்பு மருத்துவ குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அவசர மருத்துவ சேவைகளை வழங்கும் வகையில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, மாநகராட்சி மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் விரிவான மருத்துவ முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கு விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், கோயில் வளாகத்திலேயே சிறப்பு மருத்துவக் குழு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் எலும்புமுறிவு, பொது மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மயக்க மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் இந்தக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

60 படுக்கைகள் தயார்

விழாவின்போது ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் மற்றும் மருத்துவ அவசரநிலைகளை எதிர்கொள்ள, அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் தனியாக 30 படுக்கைகள் கொண்ட வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், கோரிப்பாளையம் வளாகத்திலும் 30 படுக்கைகள் கொண்ட தனி வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் மொத்தம் 60 படுக்கைகள் அவசரத் தேவைக்காக தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

3 நாட்களுக்கு கூடுதல் மருத்துவர்கள்

செப்டம்பர் 16, 17 மற்றும் 18ஆம் தேதிகளில், வழக்கமான அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு மருத்துவர்களுடன் கூடுதலாக சிறப்பு மருத்துவர்கள் அடங்கிய தனிக் குழுவும் இரு மருத்துவமனை வளாகங்களிலும் பணியமர்த்தப்பட உள்ளது. இதுதவிர, அவசரத் தேவை ஏற்பட்டால் உடனடியாக பணிக்கு வரக்கூடிய வகையில் மற்றொரு சிறப்பு மருத்துவக் குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விபத்துக்கு தனி ஒருங்கிணைப்பு

விபத்து மற்றும் காயம் தொடர்பான சிகிச்சை தேவைப்படும் நபர்களை தீவிர விபத்து அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவுக்கும், பிற மருத்துவ அவசரநிலைகளில் பாதிக்கப்படுபவர்களை கோரிப்பாளையம் மருத்துவமனை வளாகத்திற்கும் விரைவாக அழைத்துச் செல்லும் வகையில் ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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இதனால் குடமுழுக்கு விழாவின்போது ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள், திடீர் உடல்நலக்குறைவு உள்ளிட்ட மருத்துவ அவசரநிலைகளை உடனடியாக கையாளும் வகையில் மருத்துவத் துறையினர் முழுமையான தயார் நிலையில் உள்ளனர் என அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு
RAJAJI HOSPITAL EMERGENCY UNITS
அவசர மருத்துவப் பிரிவுகள்
MADURAI MEENAKSHI TEMPLE
MEENAKSHI TEMPLE KUMABISHEKAM

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