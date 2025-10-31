ETV Bharat / state

ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா: 400 கலைஞர்களின் பரதநாட்டியத்துடன் கோலாகல தொடக்கம்!

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் ராஜராஜ சோழனுக்கு மாலை அணிவித்தல், மேடை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

சதய விழாவில் 400 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள்
சதய விழாவில் 400 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 9:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா 400 பரதநாட்டிய கலைஞர்களின் நடனத்துடன் இன்று தொடங்கியது.

உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை எழுப்பிய மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவின் தொடக்கமாக தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் 400 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் பங்கேற்று பரதநாட்டிய புஷ்பாஞ்சலி செலுத்தினர். இதனை ராஜராஜ சோழன் வேடமணிந்தவர்கள், பாதுகாவலர்கள் புடை சூழ கண்டு ரசித்தனர்.

மேலும் ஏராளமான பொதுமக்கள், இசை ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டு நாட்டியத்தை கண்டு ரசித்தனர். பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மங்கள இசை மற்றும் திருமுறை விண்ணப்பம் நடைபெற்றது.

மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் கி.பி 985இல் சோழப் பெருமன்னனாக அரியணையில் அமர்ந்து அழகிலும், அறிவிலும், ஆற்றலிலும் சிறந்து விளங்கினார். ’இராசகேசரி’ என்ற பட்டம் பூண்டு கி.பி 1014 வரை ஆட்சி புரிந்து தமிழ்நாட்டின் பெருமையை உலகறிய செய்தவர்.

ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா குறித்து பேசிய ஓதுவார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழர்களின் கட்டிட கலைக்கும், சிற்ப கலைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்து வரும் உலக பாரம்பரிய சின்னமான தஞ்சாவூர் பெரியக் கோயிலை மாமன்னன் இராஜராஜ சோழன் எழுப்பி உலகமே போற்றும் வகையில் உள்ளது. இந்நிலையில் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த இராஜராஜ சோழன் மற்றும் முடிசூடிய நாள் ஆண்டுதோறும் பெரிய கோயிலில் சதய விழாவாக அரசு சார்பில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்தாண்டு 1040ஆம் ஆண்டு சதயவிழா இன்று கோயில் வளாகத்தில் தொடங்கியது. பத்மநாபன் குழுவினரின் மங்கள இசையுடன் தொடங்கி களிமேடு, அப்பர் பேரவை ஓதுவா மூர்த்திகளின் தேவார, திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் விழா நடைபெற்று வருகிறது, முன்னதாக மேடை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று, திருவாவடுதுறை ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவான தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அருளுரை வழங்கினார்.

இதையும் படிங்க: அடுப்பு, சமையல் பாத்திரங்களுடன் சமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்!

இவ்விழாவில் தேவஸ்தான உதவி ஆணையர் கவிதா, சதய விழா குழு தலைவர் செல்வம், தேவஸ்தான பரம்பரை அறங்காவலர் பாபாஜி ராஜா போன்ஸ்லே உள்ளிட்டோர் மற்றும் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் ராஜராஜ சோழனுக்கு மாலை அணிவித்தல், மேடை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம், நாத சங்கமம், சிறப்பு பரதநாட்டியம், கவியரங்கம், தேவார இன்னிசை, பட்டிமன்றம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

இதுகுறித்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை சேர்ந்த சிவனேசன் ஓதுவார் பேசுகையில், "மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. 400 கலைஞர்களின் பரதநாட்டியத்துடன் விழா தொடங்கி உள்ளது" என்றார்.

TAGGED:

THANJAVUR BIG TEMPLE
ராஜராஜ சோழன்
ராஜராஜ சோழன் சதய விழா
1040TH SADHAYA VIZHA
RAJA RAJA CHOLA SADHAYA VIZHA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.