சட்டமன்றத்தில் இருந்து ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு ஏன்? ஆளுநர் மாளிகை தந்த விளக்கம்

"போதைப்பொருள் புழக்கம் தமிழகத்தில் தீவிர பிரச்சினையாக இருக்கிறது. போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் ஒரே ஆண்டில் 2000-க்கும் மேற்பட்டோர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் போதைப்பொருள் பிரச்சினை, இந்த உரையில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது"

ஆளுநர் மாளிகை (கோப்புப்படம்)
ஆளுநர் மாளிகை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 20, 2026 at 2:07 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவையில் இருந்து ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், அதற்கான விளக்கத்தை ஆளுநர் மாளிகை அளித்துள்ளது.

சட்டப் பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் பரபரப்பான சூழலில், தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கியது. ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால் ஆளுநர் உரையுடன் பேரவை தொடங்குவதே மரபு. ஆகவே, இன்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, சட்டப் பேரவைக்கு வருகை தந்திருந்தார்.

இந்நிலையில், வழக்கம் போல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. இதையடுத்து, தனது உரையை படிக்காமலேயே ஆளுநர் புறப்பட்டார். தேசிய கீதத்தை இசைக்காமல், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை இசைத்ததால் அவர் வெளியேறியதாக சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், இதனை மறுக்கும் வகையில் ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, சட்டப்பேரவையில் இருந்து ஆளுநர் வெளிநடப்பு செய்வதற்கு 13 காரணங்களை அடுக்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

1. ஆளுநர் பேசும் போது மைக் அணைக்கப்பட்டது. அவர் பேச அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.

2. தமிழக அரசு தயாரித்த உரையில் ஆதாரமற்ற பல தகவல்களும், தவறான தகவல்களும் இருந்தன. மக்களை பாதிக்கும் பல முக்கிய பிரச்சினைகள் அதில் இல்லை.

3. தமிழகத்தில் ரூ.12 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது உண்மைக்கு புறம்பானது. முதலீட்டாளர்களுடான ஒப்பந்தங்கள் காகித அளவிலேயே உள்ளன. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை 4-வது பெரிய மாநிலமாக இருந்த தமிழ்நாடு, இன்று 6-வது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள போராடுகிறது.

4) பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் 55 சதவீதத்துக்கு மேலாகவும், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் 33 சதவீதத்துக்கும் மேலாகவும் தமிழகத்தில் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால், பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரச்சினை பற்றி இந்த உரையில் எதுவும் இல்லை.

5) போதைப்பொருள் புழக்கம் தமிழகத்தில் தீவிர பிரச்சினையாக இருக்கிறது. போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் ஒரே ஆண்டில் 2000-க்கும் மேற்பட்டோர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் போதைப்பொருள் பிரச்சினை, இந்த உரையில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

6) தலித் மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், தலித் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஆனால், உரையில் இதுபற்றி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை.

7) நமது மாநிலத்தில் ஒரே ஆண்டில் சுமார் 20,000 பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனர், இது கிட்டத்தட்ட தினமும் 65 தற்கொலைகள் ஆகும். தமிழ்நாடு இந்தியாவின் தற்கொலைத் தலைநகரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனாலும் இதனை தடுக்க அரசாங்கத்திற்கு அக்கறை அளிப்பதாகத் தெரியவில்லை.

8) கல்வியின் தரம் சீராகக் குறைந்து வருகிறது, மேலும் கல்வி நிறுவனங்களில் நடக்கும் பரவலான நிர்வாகச் சீர்கேடு நமது இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கிறது. 50%க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பல ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ளன. இந்த பிரச்சினையும் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

9) பல ஆண்டுகளாக தேர்தல்கள் நடத்தப்படாததால், பல ஆயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் செயலிழந்துள்ளன. அவை நேரடியாக அரசாங்கத்தின் சிறப்பு அதிகாரிகளின் கீழ் உள்ளன. கோடிக்கணக்கான மக்களின் அடிமட்ட ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன. இதுவும் உரையில் குறிப்பிடப்படவே இல்லை.

10) மாநிலத்தில் உள்ள பல ஆயிரம் கோயில்கள் அறங்காவலர் குழுக்கள் இல்லாமல், மாநில அரசால் நேரடியாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயில்களின் தவறான நிர்வாகத்தால் ஆழ்ந்த வேதனையும் விரக்தியும் அடைந்துள்ளனர். பழங்காலக் கோயில்களை மீட்டெடுப்பது மற்றும் பாதுகாப்பது குறித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. பக்தர்களின் உணர்வுகள் ஈவிரக்கமின்றி புறக்கணிக்கப்படுகின்றன.

11) தொழிலை நடத்துவதற்கான வெளிப்படையான மற்றும் மறைமுகமான செலவுகள் காரணமாக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பெரும் அழுத்தத்தில் உள்ளன. அவை வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான துறையாகும். இருப்பினும், நாட்டில் 55 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பதிவு செய்யப்பட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில், மகத்தான வளர்ச்சி சாத்தியக்கூறுகள் இருந்த போதிலும், தமிழ்நாட்டில் சுமார் 4 மில்லியன் நிறுவனங்கள் மட்டுமே உள்ளன. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோர் தங்கள் நிறுவனங்களை மற்ற மாநிலங்களில் அமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்த விவகாரம் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

12) ஏறக்குறைய அனைத்துத் துறைகளிலும் கீழ்மட்ட ஊழியர்களிடையே பரவலான அதிருப்தி நிலவுகிறது. அவர்கள் அமைதியின்றியும் விரக்தியுடனும் உள்ளனர். அவர்களின் நியாயமான குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கான வழிகள் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை;

13) தேசிய கீதம் மீண்டும் அவமதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அடிப்படை அரசியலமைப்பு கடமை புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது"

இவ்வாறு ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

