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‘ஃபில்ட்டர் ஷட்டர்’ உடைப்பு; முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து கழிவுகளுடன் அடித்து வரப்படும் மழை நீர்

குமுளி, தேக்கடியில் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால், ஓடையில் நீரோட்டம் அதிகரித்துள்ளது.

தேக்கடி மதகு கால்வாய் அருகே ‘ஃபில்ட்டர் ஷட்டர்’ உடைப்பு
தேக்கடி மதகு கால்வாய் அருகே ‘ஃபில்ட்டர் ஷட்டர்’ உடைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 3:46 PM IST

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தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் தேக்கடி மதகு கால்வாய் அருகே ‘ஃபில்ட்டர் ஷட்டரில்’ உடைப்பு ஏற்பட்டதால், கழிவுகளுடன் அடுத்து வரப்பட்ட மழை நீர், குடிநீர் கால்வாயில் கலந்து வருகிறது அப்பகுதி மக்களை கலக்கமடைய செய்துள்ளது.

தமிழ்நாடு - கேரளா எல்லையை இணைக்கும் தேனி மாவட்டம் மற்றும் கேரளத்தின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியை ஒட்டியுள்ள குமுளி, தேக்கடி பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இங்கும் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து 'குளத்து பாலம்' ஓடை வழியாக வரும் மழைநீர், 'ஆனவச்சால்' வந்து தேக்கடி தலை மதகு அருகே உள்ள ’ஃபில்ட்டர் ஷட்டர்’ பகுதியை சென்றடைகிறது.

அங்கு ஓடையிலிருந்து அடித்து வரப்படும் மரம், மட்டைகள், செடி, கொடிகள் உள்ளிட்டவை அங்குள்ள கம்பி தடுப்புகளில் தங்கி, கழிவுகள் அகற்றப்பட்ட மழைநீர் இந்த பகுதியை கடந்து செல்லும். வழக்கமாகப் பருவமழை காலங்களில் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறையினர் இந்தக் குப்பைகளை அகற்றி சீரான நீரோட்டத்துக்கு வழி வகுப்பார்கள்.

‘ஃபில்ட்டர் ஷட்டர்’ உடைப்பு; குடிநீருடன் கலக்கும் கழிவுகளுடன் அடித்து வரப்படும் மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ஆனால், தற்போது எதிர்பாராத கனமழையால் ஓடையில் நீரோட்டம் அதிகரித்து மழை வெள்ளம் அடித்து வந்த அதிகப்படியான குப்பைகளை அகற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் தேக்கடி தலை மதகு பகுதி கால்வாய் அருகே அமைந்துள்ள ’ஃபில்ட்டர் ஷட்டரின்’ கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கழிவுகளுடன் கூடிய மழை நீர், குடிநீர் கால்வாயில் கலந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், இடைவிடாது மழையும், ஓடையில் வெள்ளப் பெருக்கும் தொடர்ந்து வருவதால், மழை வெள்ளத்தின் ஓட்டம் குறைந்தபின் கழிவுகளும் குப்பைகளும் அகற்றப்பட்டு உடைந்த கரைகள் சீரமைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு நீர்வளத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

MULLAPERIYAR DAM
FILTER SHUTTER FAILURE
முல்லை பெரியாறு அணை நீர்
குமுளி கனமழை
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