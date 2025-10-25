மழை நீர் தேங்கினால் உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை! மேயர் பிரியா உறுதி!
சென்னையில் மழை முடிந்த பின் சாலை அமைக்கும் பணிகள் மீண்டும் ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்படும் என மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 25, 2025 at 3:48 PM IST
சென்னை: மிக்ஜாம் புயல் போல் 40 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு மழை பெய்தாலும் அதனை சமாளிக்க சென்னை மாநகராட்சி தயாராக இருப்பதாக மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ஆகியோர் துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதி, மண்டலம் - 5, வார்டு - 54, வால்டாக்ஸ் சாலை, அண்ணா பிள்ளை தெரு, வுட் வார்ஃப் பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மேயர் பிரியா, "பருவமழையை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கடந்த 20 மற்றும் 21 ஆம் தேதிகளில் 6 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இந்த பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் சென்று அவர்கள் கோரிக்கைகளை கேட்டு அறிந்து தீர்வு காணும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறோம்" என்றார்.
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் மழை காரணமாக ஏற்பட்ட பள்ளங்களை சரி செய்ய என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "அதிக மழை பெய்யும் போது சென்னை முழுவதும் பல இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்படும். பள்ளங்களை சரி செய்ய மாநகராட்சி சார்பில் வார்டு வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட 2 ஆயிரம் இடங்களில் பள்ளங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வார்டு வாரியாக அவை சரி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. எத்தனை இடங்களில் பள்ளங்கள், குழிகள் இருந்தாலும் அதனை உடனடியாக கண்டறிந்து தற்காலிகமாக சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க: நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் சாதிரீதியிலான புகார்களே அதிகம் - மனித உரிமைகள் ஆணையம்!
மழை முடிந்த பின் சாலை அமைக்கும் பணிகள் ஜனவரியில் தொடங்கப்படும். இந்த ஆண்டு 206 பகுதிகள் தாழ்வானவை என கண்டறியப்பட்டு 100 HB மோட்டர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மழை அதிகமாக இருக்கும் என்று தகவல் முன்பே தெரியும்பட்சத்தில் தாழ்வான பகுதிகளில் இருக்கும் பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக சமுதாயக் கூடம், பள்ளிக்கூடங்களில் தங்க வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீர், பாய் போன்றவற்றை மாநகராட்சி சார்பாக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக மாநகராட்சி சார்பில் மருத்துவ முகாமும் அந்த பகுதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது " என்று தெரிவித்தார்.