சென்னை பெருங்களத்தூர் அருகே தீவு போல் காட்சியளிக்கும் குடியிருப்புகள்; பொதுமக்கள் கடும் அவதி
ஸ்ரீசாய் அவென்யூ பகுதியில் 60 அடி அகலத்தில் கால்வாய் அமைக்க வேண்டும். கிராஸிங் பாலம் கட்ட வேண்டும். அதன் மூலம் மழைநீர் அகரம் தன் ஏரிக்கு செல்லும். புகாரளித்தும் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
Published : December 3, 2025 at 7:51 PM IST
சென்னை: பெருங்களத்தூர் அருகே மழைநீர் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து நிற்பதால் தீவு போல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியதால் மக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
டிட்வா புயல் வட தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து நிலவி வருவதால் கடந்த 3 தினங்களாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மிதமான முதல் கன மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று சென்னையில் அதிக கன மழை பெய்ததன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் முக்கிய சாலைகளில் முழங்கால் அளவிற்கு மழை நீர் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இந்த நிலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக கூடுவாஞ்சேரி, ஊரப்பாக்கம், பெருங்களத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் முக்கிய சாலைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி அந்த பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
குறிப்பாக பெருங்களத்தூரை அடுத்த நெடுங்குன்றம், புதூர் பகுதியில் ஸ்ரீசாய் அவென்யூ பகுதியில் சுமார் 500 குடியிருப்புகள் உள்ள நிலையில் நேற்று இரவு முதல் பெய்த கனமழை காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் இடுப்பளவுக்கு மழைநீர் தேங்கி தனித்தீவு போல் காட்சியளிக்கிறது.
மேலும் 500 குடியிருப்புகள் மழை நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே வர முடியாத நிலையில் அனைவரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். மேலும் பால், உணவுப்பொருட்கள் வாங்கக்கூட வெளியில் செல்ல முடியாமல் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைவதாகவும் கடும் அச்சத்தில் அப்பகுதி மக்கள் இருந்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''கொளப்பாக்கம் ஏரி, நெடுங்குன்றம் ஏரி, கீரனூர் ஏரி, புதூர் தாங்கல் உள்ளிட்ட 4 ஏரிகளில் இருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் ஸ்ரீ சாய் அவென்யூ பகுதி வழியாகவே செல்கிறது. இந்த உபநீர் வெளியேறும் கால்வாய் அந்த பகுதியில் மிகவும் குறுகிய அளவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிகளவு தண்ணீர் ஒரே நேரத்தில் வெளியேற முடியாமல் குடியிருப்புப் பகுதிகளை சூழ்ந்து நிற்கிறது.
எனவே ஸ்ரீசாய் அவென்யூ பகுதியில் 60 அடி அகலத்தில் மிகப் பெரிய கட்டன்கவர் கால்வாய் அமைக்க வேண்டும். மேலும் கிராஸிங் பாலம் கட்ட வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த மழை நீர் வெளியேறி அகரம் தன் ஏரிக்கு செல்லும். இது குறித்து பலமுறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அதிகாரிகள் எடுக்கவில்லை.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பகுதி மழைக்காலத்தில் தண்ணீரில் மூழ்கி தத்தளித்து வருவது வேதனைக்கு உரிய ஒன்றாக உள்ளது. உபரி நீர் செல்ல மிகப் பெரிய கால்வாய் மற்றும் மழைநீர் வெளியேறுவதற்கு கட்டன்கவர் கால்வாய் அமைத்தால் மட்டுமே இதற்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியும்.
தற்காலிகமாக செங்கல்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு மின் மோட்டார்கள் மூலம் அங்கு தேங்கி இருக்கும் மழைநீரை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்'' என்று கூறினார்.