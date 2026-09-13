ரயில்வே தரைப்பாலத்தில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி - உடனடியாக அகற்ற கோரிக்கை
வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக வெயில் கொளுத்திய நிலையில், நேற்று திடீரென கனழை பெய்தது.
Published : September 13, 2026 at 10:33 AM IST
வேலூர்: மேல் ஆலத்தூர் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே தரைப்பாலத்தில் குளம்போல் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டி வெயில் கொளுத்தி வந்த நிலையில், நேற்று திடீரென கனமழை பெய்தது.
வேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடும் வெப்பத்தினால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்த நிலையில், மாலையில் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் குளர்ச்சியான சூழல் நிலவத் தொடங்கியது. குறிப்பாக சத்துவாச்சாரி, பாகாயம், விருபாட்சிபுரம், அடுக்கம்பாறை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பெய்த இந்த திடீர் கனமழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
இந்த சூழலில், கனமழையின் காரணமாக நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியது. குறிப்பாக மேல் ஆலத்தூர் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே தரைப்பாலத்தில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது.
இந்த ரயில்வே தரைப்பாலத்தின் வழியாக கூடநகரம், மேல் ஆலத்தூர், அலங்காநல்லூர், கொத்தகுப்பம், மோட்டூர், பட்டு உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் குடியாத்தம் நகரப் பகுதிக்கும், குடியாத்தம் நகரில் இருந்து கிராமப் பகுதிகளுக்கும் தினந்தோறும் சென்று வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய போக்குவரத்து வழியாக இந்த தரப்பாலம் விளங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில், கனமழையின் காரணமாக இங்கு மழைநீர் தேங்கியதால், இன்று காலை அவ்வழியாக சென்ற இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மழைநீரை கடந்து செல்ல முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். பல மணி நேரமாக தொடர்ந்து மழைநீர் குறையாமல் அப்படியே தேங்கியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
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குறிப்பாக, தரைப்பாலத்தில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரின் ஆழம் தெரியாததால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் வாகனங்களை இயக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மழைக்காலங்களில் இதுபோன்று ரயில்வே தரைப்பாலத்தில் தண்ணீர் தேங்குவது தொடர்கதையாக இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மழைநீர் முறையாக வெளியேறும் வகையில் வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்துவதுடன், தற்போது தேங்கியுள்ள மழைநீரை உடனடியாக அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, மழையின் காரணமாக அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்கி போக்குவரத்து பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதால், அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து இப்பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.