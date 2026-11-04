ரயில் பெட்டிக்குள் மழைநீர் - எலெக்ட்ரிக் போர்டு அருகே நீர் கொட்டியதால் பயணிகள் அச்சம்
ரயில் பெட்டிகளில் ஆய்வு செய்து மழைநீர் கசிவை சரி செய்வதுடன், மின்சார பலகை அமைந்துள்ள பகுதிகளில் பயணிகளுக்கு எந்தவிதமான ஆபத்தும் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: நாகர்கோவிலில் இருந்து மும்பை சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், மேற்கூரை வழியாக ரயில் பெட்டியின் மின்சாரக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் மழைநீர் ஒழுகியதால், பயணிகள் அச்சம் அடைந்தனர்.
நாகர்கோவிலில் இருந்து மும்பை லோகமான்ய திலக் டெர்மினல் (LTT) நோக்கி செல்லும் (தடம் எண் 16340) NCJ–LTT எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், இன்று (நவம்பர் 4) வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் சேலம் சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, பலத்த மழை பெய்துள்ளது.
அப்போது ரயிலின் மேற்கூரை வழியாக மழைநீர் கசிந்து, ரயில் பெட்டிக்குள் மழைநீர் கொட்டியுள்ளது. இதனால் இருக்கைகளில் அமர்ந்திருந்த பயணிகள், மழைநீரில் நனைந்து மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். மழையில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய ரயில் பெட்டிக்குள்ளேயே மழைநீர் கொட்டியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மேலும், அங்கிருந்த மின்சார பலகை மீது தண்ணீர் கொட்டியதால் பயணிகள் அச்சம் அடைந்தனர்.
|இதையும் படிங்க.. 18,000 போலீசார்... 25 கண்காணிப்பு கோபுரங்கள்... 7 ட்ரோன்கள் - தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையில் தீவிர கண்காணிப்பு
இது குறித்து ரயிலில் இருந்த பயணி ஒருவர் கூறுகையில், "சேலம் பகுதியில் ரயில் சென்று கொண்டிருந்த போது பலத்த மழை பெய்தது. அப்போது ரயிலுக்கு வெளியே மட்டுமின்றி, உள்ளேயும் மழைநீர் கொட்டியது. குறிப்பாக, கழிவறைக்கு அருகில் உள்ள மின்சார கட்டுப்பாட்டு பலகை பகுதியில் தண்ணீர் கசிந்தது.
மின்சாரப் பலகை அருகிலேயே தண்ணீர் ஒழுகுவது மிகவும் ஆபத்தானது. அந்தப் பகுதியில் மின்சார ஒயர்கள் இருப்பதால், தண்ணீர் கசிவால் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளின் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற பிரச்சினைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாகச் சரிசெய்ய வேண்டும்" என்று கவலையுடன் தெரிவித்தார்.
ரயில் பெட்டிக்குள் மழைநீர் கசிந்து, மின்சாரக் கட்டுப்பாட்டுப் பலகை அருகில் தண்ணீர் ஒழுகியதாக பயணிகள் தெரிவித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரயில்களின் பராமரிப்புப் பணிகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறதா என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. தீபாவளிக்கு 15,659 சிறப்பு பேருந்துகள் - அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவிப்பு
எனவே, ரயில் பெட்டிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மழைநீர்க் கசிவை உடனடியாக ஆய்வு செய்து சரிசெய்வதுடன், மின்சாரப் பலகை அமைந்துள்ள பகுதிகளில் பயணிகளுக்கு எந்தவிதமான பாதுகாப்பு ஆபத்தும் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.