சென்னையில் முழுமை அடையாத மழைநீர் வடிகால் பணி - டென்னிஸ் மைதானத்தை சூழ்ந்து நிற்கும் மழைநீர்

சென்னையில் 26 சென்டி மீட்டர் மழை காெட்டித் தீர்த்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் மழை வடிகால் பணியை சரிவர மேற்கொள்ளாத பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 5:00 PM IST

சென்னை: வடிகால் பணிகள் முழுமையடையாததால் சென்னையில் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. குறிப்பாக நுங்கம்பாக்கம் பகுதி டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானத்தை மழைநீர் சூழ்ந்து நிற்பதால் குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது.

கடந்த 27 ஆம் தேதி வங்கக் கடலில் உருவான ‘டிட்வா புயல்’ காரணமாக தமிழ்நாட்டில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இலங்கையில் தனது கோர தாண்டவத்தை காண்பித்த டிட்வா புயல், புதுச்சேரி - வட தமிழகம் - தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரையோர பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்க தொடங்கியது.

தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக சென்னை அருகே நகராமல் மையம் கொண்டுள்ளதால் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு சில இடங்களில் கனமழை முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டையில் நேற்று கொட்டித் தீர்த்த மழையின் தாக்கம் இன்று குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் நேற்று இரவு முதல் சாரல் மழை பெய்து வருவதால் தரைக்காற்றின் வேகம் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் சென்னையில் அதிகபட்சமாக நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் எண்ணூர் பகுதியில் 17 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மேலும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில் சென்னையில் 26 சென்டி மீட்டர் மழை காெட்டித் தீர்த்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் மழை வடிகால் பணியை சரிவர மேற்கொள்ளாத பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. சென்னையில் தொடர்ந்து மழை விட்டு விட்டு பெய்து வருவதால் தண்ணீர் தேங்காமல் தடுப்பற்காக மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவற்றில் பெரும்பாலான இடங்களில் பணிகளை முழுமையாக முடிக்காமல் உள்ளனர். இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்கிறது. குறிப்பாக நுங்கம்பாக்கம் பகுதி டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானத்தை மழைநீர் சூழ்ந்து நிற்பதால் குளம்போல் காட்சியளிக்கிறது.

மழைநீர் தேங்கி நிற்கும் இடங்களில் கால்வாய் இணைப்பு சரியாக இல்லாமல் இருக்கிறது. இதில், சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட நுங்கம்பாக்கம், புஷ்பா நகர், மகாலிங்கபுரம் போன்ற இடங்களில் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் டிராக்டரில் மோட்டார் பொருத்தி, மழைநீரை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து விடும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதே போல் சென்னை மெரினா கடற்கரையின் முழு மணற்பரப்பும் மழைநீரால் சூழப்பட்டு கடற்கரை பகுதியில் இருக்கும் கடைகளும் மூழ்கிய நிலையில் இருக்கிறது. மெரினா சர்வீஸ் சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றுண்டி கடைகள் அனைத்தும் மூழ்கிய நிலையில் காணப்பட்டுள்ளது. மெரினா கடற்கரை சர்வீஸ் சாலை முழுவதும் முழங்கால் அளவுக்கு மேல் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத சூழலும், பொது மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாத நிலையும் உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மரப்பாதை முழுவதுமாக நீரில் மூழ்கி உள்ளது.

மேலும் சென்னை கடற்கரையில் மணல் பரப்பு முழுவதும் மழைநீர் தேங்கி இருப்பதால் ஒரு சிறிய ஏரி போன்று காட்சியளிக்கிறது. சென்னையில் ஆங்காங்கே தேங்கி உள்ள மழைநீர் டிராக்டர் கொண்டு மோட்டார் இயந்திரங்கள் வாயிலாக வெளியேற்றப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனாலும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் வெளியேற வழியின்றி தேங்கியிருக்கும் மழைநீரை அப்புறப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலை காணப்படுகிறது.

இருப்பினும் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு பொதுமக்கள் அனுமதி முழுவதுமாக மறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முக்கியத்துவம் அறிந்து சென்னையில் பொதுமக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகள், செல்லும் சாலைகளில் தேங்கி இருக்கும் மழைநீர் உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தேங்கி இருக்கும் மழைநீரை அப்புறப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

