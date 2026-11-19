சென்னையில் புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களே உஷார்! 'இதை' செய்யாவிட்டால் கட்டட அனுமதி ரத்தாகும்
நிலத்தடி நீர் மட்டம் தற்போது 5.6 மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளது. பருவமழையில் இதுவரை 612 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நீர்த்தேக்கங்களில் சராசரியாக 41% நீர் இருப்பு உள்ளது என ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்தார்.
Published : November 19, 2026 at 7:06 PM IST
சென்னை: புதிதாகக் கட்டப்படும் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை செயல்படுத்துவது கட்டாயம் என்றும், விதிகளை மீறும் கட்டடங்களின் அனுமதி ரத்து செய்யப்படும் என்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் மழைநீர் சேகரிப்பு கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கருத்தரங்கத்தில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி.எஸ். சமீரன் கலந்து கொண்டு மழைநீர் சேகரிப்புக்கான 'துளி' இலச்சினை மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதை பார்வையிட்டார்.
இதனை தொடர்ந்து ரிப்பன் கட்டிட வளாகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு மாதிரியை அவர் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கடந்த அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி மெரினாவில் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்த 'துளி' மக்கள் இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக, கிரெடாய் (CREDAI), குடிநீர் வாரியம், குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள் மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள் பங்கேற்ற 500-க்கும் மேற்பட்டோருடன் அரை நாள் கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது.
சென்னையிலுள்ள 17 லட்சம் சொத்து வரி மதிப்பீடுகளில், கடந்த ஆண்டு குடிநீர் வாரியம் ஆய்வு செய்த 10 லட்சம் இடங்களில் 6 லட்சம் இடங்களில் மட்டுமே மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. சாத்தியக்கூறு உள்ள சுமார் 13 முதல் 14 லட்சம் கட்டடங்களில் (மொத்தத்தில் சுமார் 70% கட்டடங்களில்) படிப்படியாக இவற்றை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் நாளொன்றுக்கு குடிநீர்த் தேவை சுமார் 1,246 மில்லியன் லிட்டராக உள்ளது. இதில் 80% மேற்பரப்பு நீர்த்தேக்கங்கள், 12% கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் ஆலைகள் மற்றும் 6% நிலத்தடி நீர் மூலம் பெறப்படுகிறது.
நிலத்தடி நீர் மட்டம் தற்போது 5.6 மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளது. பருவமழையில் இதுவரை 612 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ள நிலையில், ஆறு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் சராசரியாக 41% நீர் இருப்பு உள்ளது. வரும் 23-ஆம் தேதி முதல் 26-ஆம் தேதி வரை கிழக்குத் திசைக் காற்றால் மிதமானது முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 1,858 கட்டடங்கள், 1,013 பூங்காக்கள், 87 விளையாட்டு அரங்கங்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்களில் உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் சீரமைக்கப்படும். அம்மா மாளிகை மற்றும் ரிப்பன் மாளிகையில் இருந்த சிறிய பழுதுகள் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே கட்டிய கட்டடங்களிலும் சிறிய பழுதுபார்ப்புகளைச் செய்து தர கட்டுமான நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மேலும் 245 குளங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மாத்தூர் பகுதியில் 4.2 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சமூகப் பொறுப்பு நிதியின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட நீர் உறிஞ்சு பூங்காவை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துள்ளார்.
புதிய கட்டிடம் கட்டும் போது மழைநீர் சேகரிப்பிற்கான வழிமுறைகள் இருப்பது அவசியம். புதிதாக கட்டடம் கட்டும் போது விதிமீறல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு திட்ட அனுமதி சான்றிதழ் வழங்க இயலாது என்று முடிவெடுத்துள்ளோம். இதுவே ஒரு விதமான தண்டனை நடவடிக்கை தான். இது குறித்து மக்களுக்கு ஒரு சுய பரிசோதனை தேவை. மக்கள் மழை நீர் சேகரிப்பு தேவை என்று உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைப்பது குறித்து குடிநீர் வாரியத்தின் 26 தன்னார்வலர்கள் சனிக்கிழமைகளில் தெருவாரியாக ஆய்வு செய்து வழிமுறைகளைக் கூறி வருகின்றனர். அபராதம் விதிப்பது அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் என்றும், புதிய கட்டடங்களுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு செயல்பாட்டில் இருப்பதைத் தண்ணீர் ஊற்றிச் சோதனை செய்த பிறகே கட்டட நிறைவுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்" என்று அவர் கூறினார்.