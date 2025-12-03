ETV Bharat / state

கனமழையால் நிரம்பிய கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட 4 குளங்கள்

பருவமழையை முன்னிட்டு இந்த 4 குளங்களின் கொள்ளளவை இரட்டிப்பாக அதிகரிக்கும் வகையில், 24.53 கோடி லிட்டர் மழை நீர் சேகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட குளங்களில் ஒன்று
கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட குளங்களில் ஒன்று (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட 4 குளங்களில் மழை நீர் நிரம்பியதோடு, கிண்டி, மடுவின்கரை, வேளச்சேரி பகுதிகளில் இம்முறை மழை வெள்ளப் பாதிப்புகள் பெரிதளவில் ஏற்படாமல் மக்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

சென்னையில் தொடர் மழை காலங்களில் கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ், மடுவின்கரை, வேளச்சேரி பகுதிகளில் மழை நீர் குடியிருப்புகளில் புகுந்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவது வழக்கம். மேலும் மழை நீரை சேமித்து வைக்க முடியாமல் கடலில் வீணாக கலக்கும். இதனால் அந்த பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் குறைந்து வந்தது.

இந்த நிலையில், கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் நிர்வாகத்திற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த குத்தகை முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து அந்த இடத்தை மாநகராட்சி மீட்டது. மேலும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் வடகிழக்குப் பருவமழையினை முன்னிட்டு, பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல், புதிய குளங்கள் அமைத்தல், ஏற்கனவே உள்ள குளங்களை தூர்வாரி புனரமைத்தல்,
நீர்வழிக்கால்வாய்களை தூர்வாரி மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல், பூங்காக்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஆண்டில் அடையாறு மண்டலம், கிண்டி, ரேஸ்கோர்ஸ் வளாகத்தில் 14,070 கன மீட்டர் கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்கம் கொண்ட ஏற்கனவே உள்ள 2 குளங்களை அகலப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு,19,560 கனமீட்டர் கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்கும் திறனுடன் புனரமைக்கப்பட்டது. அத்துடன், மாநகராட்சி சார்பில் புதிதாக 4 குளங்கள் 1,10,800 கன மீட்டர் கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்கும் திறனுடன் அமைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: வலுவிழக்கிறது டிட்வா புயல்! இந்த மாவட்டங்களில் எல்லாம் மிக கனமழை - வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

இந்நிலையில், இந்த 4 குளங்களின் கொள்ளளவை இரட்டிப்பாக அதிகரிக்கும் வகையில், 49,072 ச.மீ. பரப்பளவில், 8.66 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு திறனுடன் 24.53 கோடி லிட்டர் மழைநீர் சேகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்நிலையில், தற்போது டிட்வா புயல் மழையினை முன்னிட்டு, இந்த 4 குளங்களிலும் மழைநீர் சேமிக்கப்பட்டு நீர் நிறைந்துள்ளது. இதன்
காரணமாக கிண்டி, மடுவின்கரை, வேளச்சேரி, வேளச்சேரி வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புப் பகுதி மக்கள் மற்றும் ஐந்து பர்லாங் சாலை ஆகிய
பகுதிகளில் மழை வெள்ளப் பாதிப்புகள் ஏதுமின்றி இப்பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பெரிதும் பயனடைந்துள்ளனர்.

TAGGED:

GUINDY RACE CLUB PONDS
GUINDY
CHENNAI RAIN
VELACHERY RAIN
MRC LAND SAVE RAINWATER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.