மழையில் நனையும் தமிழர் வரலாற்று ஆதாரங்கள்? ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வின் அவலம்!

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பகுதியை பாதுகாக்க தற்காலிகமாக கூரைகள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் அவை சேதமடைந்து மழைநீர் உள்ளே சென்று அகழாய்வு குழிகளை நாசப்படுத்தியுள்ளன.

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு
ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 7:39 PM IST

தூத்துக்குடி: ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வரும் இடத்தின் மேற்கூரைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் மழைநீர் அகழாய்வு குழிகளுக்குள் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே ஆதிச்சநல்லூர், தாமிரபரணி நதிக்கரை நாகரீகம் ‘உலக நாகரீகத்தின் தொட்டில்’ என கருதப்படுகிறது. நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, கடந்த 1876 ஆம் ஆண்டு டாக்டர் ஜாகோர் என்பவர் இங்கு அகழாய்வு செய்து, அதில் கிடைத்த பொருட்களை ஜெர்மன் நாட்டுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார். தொடர்ந்து பல அகழாய்வுப் பணிகள் இங்கு நடந்துள்ளன.

இதில் 1902 ஆம் ஆண்டில் அலெக்ஸாண்டர் இரியா என்பவர் அகழாய்வு செய்த போது, நூற்றுக்கணக்கான பொருள்களை எடுத்துச் சென்று சென்னையில் பார்வைக்கு வைத்தார். மேலும், கிடைத்த பொருள்களை எல்லாம் பட்டியல் செய்துள்ளார். ஆனாலும், முழுமையான அறிக்கை வெளியிடவில்லை. இதனிடையே, கடந்த 1920 ஆம் ஆண்டு சிந்து சமவெளியை ஆய்வு செய்த வங்கத்து அறிஞர் பானர்ஜி, சிந்து சமவெளி நாகரீகத்துக்கு முந்தையது ஆதிச்சநல்லூர் நாகரீகம் என தெரிவித்தார். இதனால் ஆதிச்சநல்லூர் சர்வதேச அளவில் கவனிக்க வைத்தது.

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு அறிக்கைகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய தொல்லியல் துறையால் (ASI) மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வில் பல முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் கிடைத்துள்ளன. இந்த அகழாய்வில் முதுமக்கள் தாழிகள், தங்க ஆபரணம் போன்ற ஏராளமான பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆதிச்சநல்லூரில் உலகத் தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்படும் என 2020-ம் ஆண்டு பட்ஜெட் உரையின் போது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார். பின்னர், அதற்கான இடங்களைத் தேர்வு செய்யும் பணி நடந்தது. இதனால் கிட்டத்தட்ட 17 வருடங்களுக்குப் பிறகு, மீண்டும் 2021 மார்ச் மாதத்தில் அகழாய்வு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. மேலும், ஆதிச்சநல்லூரில் மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் உலகத் தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பகுதியை பாதுகாக்க தற்காலிகமாக கூரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூரைகள் அனைத்தும் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பதால் மழை காலத்திற்கு முன்பு அதை அகற்றி புதிய கொட்டகை அமைக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்து வந்தனர். இருப்பினும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.

இதையும் படிங்க: இந்த சீசனில் தப்பிக்குமா முடிச்சூர்? அடையாறு ஆற்றில் எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன?

இந்நிலையில் வடகிழக்கு பருவ மழை இன்று தொடங்கிய நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆதிச்சநல்லூரில் தற்காலிக கூரையில் உள்ள சேதமடைந்த இடத்தின் வழியாக மழை நீர் கீழே விழுந்து அகழாய்வு குழிகளில் நீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பல்வேறு முதுமக்கள் தாழிகள் மற்றும் மணல் திட்டுகள் சேதமடைந்துள்ளன. இது குறித்து தொல்லியல் துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

