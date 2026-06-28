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சென்னையில் நடைபெற்ற 'வானவில் சுயமரியாதை பேரணி' - கோரிக்கைகளை முன்வைத்த மாற்று பாலினத்தவர்

மத்திய அரசின் திருநர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு திருத்த சட்டம்-2026-இல் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் அம்சங்களை நீக்கும் வகையில் மாநில விதிகளை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று LGBTQIA பேரணியில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

சென்னையில் நடைபெற்ற வானவில் சுயமரியாதை பேரணி
சென்னையில் நடைபெற்ற வானவில் சுயமரியாதை பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 8:50 PM IST

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சென்னை: திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் மற்றும் இடைபாலினத்தவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும் என வானவில் சுயமரியாதை பேரணியில் கலந்துகொண்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாற்றுப் பாலினம், மாற்று பால் ஈர்ப்பு சமூக மக்கள் பாகுபாடு இன்றி வாழ்வதற்கான 'வானவில் சுயமரியாதை பேரணி' சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இருந்து தொடங்கி நடைபெற்றது.

இதில், மாற்றுப் பாலினம் மற்றும் மாற்று பால் ஈர்ப்பு சமூகத்தினர் கலந்து கொண்டு தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேரணியாக சென்றனர். திருநங்கை, திருநம்பியாக மாறியவர்களின் பெற்றோர்களும் இதனை ஆதரித்து பேரணியை துவக்கி வைத்தனர்.

சென்னையில் நடந்த வானவில் சுயமரியாதை பேரணி
சென்னையில் நடந்த வானவில் சுயமரியாதை பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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வானவில் சுயமரியாதை பேரணி குறித்து அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயா கூறுகையில், "சமூகத்தினரின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக அனைத்து பாலின மற்றும் பால் ஈர்ப்பு சமூக மக்கள் குறித்த ஒரு விரிவான மாநிலக் கொள்கையை உருவாக்குமாறு மாநில அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனாலும், திருநருக்கான கொள்கை மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டது. LGBTQIAவுக்கான ஒருங்கிணைந்த கொள்கையை இறுதிசெய்து வெளியிட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் மற்றும் இடைபாலினத்தவர் ஆகியோருக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டை அறிமுகப்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். மத்திய அரசின் திருநர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு திருத்த சட்டம்-2026 மூலம், தீங்கு விளைவிக்கும் அம்சங்களை நீக்கும் வகையில் மாநில விதிகளை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு அரசால் திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் சமூக நலத் திட்டங்கள், திருநம்பிகள் மற்றும் இடைபாலினத்தவர்களுக்கும் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். திருநங்கை என்பது அனைத்து திருநர், இடைபாலினத்தவர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் அல்ல என்றும், அது திருநங்கைகளையும் மற்ற பெண் தன்மை கொண்ட திருநர் மக்களை மட்டுமே குறிக்கும் சொல் என்பதையும் அரசுக்கு நினைவூட்டுகிறோம்.

தன் பாலின உறவுகளை அங்கீகரிக்கும் குடும்ப இணைப்பு பத்திரம் அல்லது இணையான வழிமுறைகளை மாநில அரசு செயல்படுத்த வேண்டும். தொடர்புடைய சட்டங்களில் திருத்தங்கள் செய்து LGBTQIA சமூகத்தினருக்கு தத்தெடுப்பு மற்றும் பதிலித்தாய் முறை குழந்தை பெறுதல் உரிமைகளை வழங்க வேண்டும்.

ரேஷன் அட்டை வழங்கும் நோக்கங்களுக்காக தன்பால் ஈர்ப்பு உறவில் உள்ள துணைவர்களை ஒரு குடும்பத்தின் பகுதியாக கருத வழிவகை செய்தல் வேண்டும். தன் பாலின ஈர்ப்பார்கள் கூட்டு வங்கி கணக்கை திறக்கவும், துணைவரை வாரிசாக நியமிக்கவும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சென்னையில் நடந்த வானவில் சுயமரியாதை பேரணி
சென்னையில் நடந்த வானவில் சுயமரியாதை பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

LGBTQIA பாலின அடையாளங்களுடன் ஒத்துப் போகாத குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து கல்வி நிறுவனங்களில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். சட்டம், உளவியல், சமூகப் பணி, செவிலியர் பணி மற்றும் அனைத்து துறைகளின் பாடத்திட்டங்களில் LGBTQIA உள்ளடக்கிய பாடங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும்.

கிராம ஊராட்சி, பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி தொடங்கி சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றம் வரை LGBTQIA சமூக மக்களுக்கு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். இது குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு அல்லது நியமன உறுப்பினர் பதவி இடங்களாகவோ கொண்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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மத்திய அரசு பணிகளிலும், கல்வி நிறுவனங்களிலும், திருநங்கை திருநம்பி மற்றும் இடைபாலினத்தவருக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைக்க மத்திய அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும். முந்தை அதிமுக, திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள், இந்த ஆட்சியிலும் தொடர வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

பேரணியில் கலந்து கொண்ட திருநங்கை ஒருவர், மத்திய அரசின் திருநர் உரிமை பாதுகாப்பு திருத்தச் சட்டம்-2026 அரசு இதழில் வெளியிடப்பட்டிருந்த வாசகங்களை உடையில் அச்சிட்டு அணிந்து வந்திருந்தார். இந்தச் சட்டத்தை தாங்கள் நிராகரிப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

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