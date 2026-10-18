சென்னை வியாசர்பாடியில் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கிய மழைநீர்; மின்கம்பி தீப்பற்றியதால் பரபரப்பு
பெரம்பூர் பிரதான சாலை, ஜீவா நகர், கணேசபுரம், வியாசர்பாடி, கன்னிகாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் முழங்கால் அளவுக்குத் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
Published : October 18, 2026 at 2:38 PM IST
சென்னை: சென்னை வியாசர்பாடியில் மழைநீர் தேங்கிய இடத்திற்கு அருகே இருந்த மின்கம்பியில் தீப்பற்றியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் நேற்று மாலை முதல் நள்ளிரவு வரை கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. அதிகபடியாக பாரிமுனை பகுதியில் மட்டும் 35.4 செ.மீ அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழையின் காரணமாக மழைநீர் தேங்கியது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறன்றனர். மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியில் சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் சட்டமன்றத் தொகுதியான பெரம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. பெரம்பூர் பிரதான சாலை, ஜீவா நகர், கணேசபுரம், வியாசர்பாடி, கன்னிகாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் முழங்கால் அளவுக்குத் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
அதே போன்று, வியாசர்பாடி பகுதிகளில் பல்வேறு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. குறிப்பாக பேருந்து நிறுத்தங்களைச் சுற்றி மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், பயணிகள் பேருந்து நிறுத்தத்துக்குச் செல்ல முடியாமல் சாலையில் தண்ணீரில் நின்றபடி பேருந்துகளில் ஏறி பயணம் மேற்கொண்டனர்.
சென்னையில் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கியுள்ள தண்ணீர் - பொதுமக்கள் அவதி #Chennnai | #ChennaiRains | #Flood | #ElNino | #ETVBharattamilnadu | #Rain https://t.co/Fl6lfukTdk— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 18, 2026
அதே நேரம், மழைநீர் தேங்கியுள்ள சாலைகளில் மாநகரப் பேருந்துகள் செல்லும்போது, தண்ணீர் இருபுறங்களிலும் பீய்ச்சியடிப்பதால் பாதசாரிகளும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும், தண்ணீர் தேங்கியுள்ள சாலைகளில் வாகனங்கள் மெதுவாகச் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது.
இந்த சூழலில், பெரம்பூர், கணேசபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீர் அகற்ற மோட்டார் இயந்திரங்கள் இருந்தும், அவற்றைப் பயன்படுத்தி தண்ணீரை முழுமையாக அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் போதிய அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், ஜமாலியா சுரங்கப்பாதையிலும் மழைநீர் தேங்கியதால், அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். சுரங்கப்பாதையில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்றுவதற்காக மோட்டார் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மின்கம்பியில் தீப்பற்றியதால் பரபரப்பு
வியாசர்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காகத் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதாகப் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். பள்ளங்கள் முறையாக மூடப்படாமலும், உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படாமலும் இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், மழைநீரால் பள்ளங்கள் தெளிவாகத் தெரியாததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், வியாசர்பாடியில் தேங்கிய மழை நீர் அருகே மின்கம்பியில் தீப்பற்றியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பெரம்பூர், ஜீவா நகர், கணேசபுரம், வியாசர்பாடி, கன்னிகாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை உடனடியாக அகற்றவும், சுரங்கப்பாதைகளில் நீர் வெளியேற்றும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெறும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தவும், மின்சாரப் பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் கண்காணிக்கவும் மாநகராட்சி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.