கொடுங்கையூரில் விஷவாயு தாக்கி தொழிலாளர்கள் இருவர் உயிரிழப்பு
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கால்வாய்கள், மழைநீர் வடிகால்களில் தூர்வாரும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : October 12, 2026 at 8:06 PM IST
சென்னை: கொடுங்கையூரில் மழைநீர் வடிகால் தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது விஷவாயு தாக்கி, தொழிலாளர்கள் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கொடுங்கையூர், தென்றல் நகர் 3-வது தெருவில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருக்க சுமார் 15 அடி ஆழத்தில் மழைநீர் வடிகால் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொட்டியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டாரை சரி செய்வதற்காகவும், தொட்டியில் தேங்கியுள்ள கழிவுகளை அகற்றுவதற்காகவும் மாநகராட்சி சார்பில் தற்காலிக பணியாளரான அஹ்மத் பாஷா இன்று (அக்.12) அந்த தொட்டிக்குள் இறங்கியுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, தொட்டியில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது, தொட்டிக்குள் தேங்கியிருந்த விஷவாயு வெளியேறிய நிலையில், அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உள்ளேயே மயங்கி விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதைப் பார்த்த சக பணியாளரான நவீன் குமார், தொட்டிக்குள் இறங்கியுள்ளார். எனினும், அவரும் விஷவாயு தாக்கியதில் மயங்கி விழுந்துள்ளார். இருவரும் தொட்டிக்குள்ளேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த மாதவரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினர், உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் தொட்டிக்குள் இறங்கி நவீன் குமார், அஹ்மத் பாஷா ஆகியோரின் உடல்களை வெளியே எடுத்து வந்தனர். இருவரின் உடலையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த கொடுங்கையூர் காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முறையான உபகரணங்களை அணிந்து தொட்டிக்குள் இறங்கினார்களா? உபகரணங்கள் அணியவில்லையா? சம்மந்தப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் தொட்டியில் விஷவாயு இருப்பது முன்னரே பரிசோதிக்கப்பட்டதா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மழைநீர் வடிகால் தொட்டியில் தூய்மைப் பணியின்போது விஷவாயு தாக்கி, தொழிலாளர்கள் இருவர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தற்காலிக பணியாளர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. இதையடுத்து, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்களில் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள், கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகள், அடையாறு, கொசஸ்தலை ஆறுகளில் தூர்வாரும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
தற்போது டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொசுப்புழு நாசினி மருந்து தெளிக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகளை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் தொடர்ந்து நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்து வருகின்றனர்.