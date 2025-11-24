ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் வெளுத்து வாங்கும் மழை - எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?

தொடர் கனமழை காரணமாக தமிழகத்தில் ஒருசில மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் இரண்டிற்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 6:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் பெய்துவரும் தொடர் கனமழை காரணமாக இன்று பல மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழையின் ஒரு பகுதியாக, வங்கக் கடலில் புதிதாக உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நாளை மறுநாள் புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அதிக கனமழை எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நெல்லை மாவட்டத்துக்கு இன்று ஆரஞ்ச் அலெர்ட்டும் விடப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில் தஞ்சை, மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, சிவகங்கை, விருதுநகர், கரூர், அரியலூர் மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாகை, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோயில், ஸ்ரீமுஷ்ணம், புவனகிரி ஆகிய 4 தாலுக்காக்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் முதலில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சற்று நேரத்திலேயே மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமார் அறிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல்லில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது குறித்து அந்தந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களே முடிவெடுக்கலாம் என அம்மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் அறிவித்துள்ளார். சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர், தலைவாசல், கெங்கவல்லி மற்றும் பெத்தநாயக்கன்பாளையம் ஆகிய 4 வட்டங்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்துள்ளார் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் பிருந்தா தேவி.

தமிழகத்தில் 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 22 மாவட்டங்களில் இன்று காலை 10 மணிவரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

TAGGED:

RAIN UPDATE TODAY
TAMIL NADU RAIN
SCHOOL COLLEGE LEAVE
தமிழக மழை
HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.