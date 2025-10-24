ETV Bharat / state

புயலை எதிர் கொள்ளவும் தயார் - அமைச்சர் கே.என். நேரு பேட்டி!

அரசின் சார்பில் 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 100-க்கு மேற்பட்ட இடங்களில் சமையல் கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி
அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 6:59 PM IST

சென்னை: புயல் வந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்தார்.

சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில் வடகிழக்கு பருவ மழையின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகளின் செயலாக்கம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என். நேரு தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கக் கூடிய திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க ஆய்வுக் கூடம் நடத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகளிடம் பேசியுள்ளோம். எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும் அதனை எதிர் கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது. சென்னையைப் பொறுத்தவரை எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் அதனை எதிர் கொள்ள மாநகராட்சி நிர்வாகம் தயாராக உள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சார்பில் கிட்டத்தட்ட 4000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் வெகு விரைவில் முடிக்கப்பட்டு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினால் திறந்து வைக்கப்பட உள்ளன. வெள்ளம் வந்த பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் இருந்த குடிநீர் திட்டங்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன. அதனை உடனடியாக சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. புயலை எதிர் கொள்வதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது.

அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்திய அமைச்சர் கே.என்.நேரு
அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்திய அமைச்சர் கே.என்.நேரு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கொசஸ்தலை உள்ளிட்ட ஆறுகளை தூர்வாரும் பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன. மேலும், சென்னையில் மாநகராட்சியின் சொந்த நிதியிலிருந்து தாழ்வான பகுதிகளை கண்டறிந்து அங்கே நீர் தேங்காதவாறு வடிகால் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அரசின் சார்பில் 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 100-க்கு மேற்பட்ட இடங்களில் சமையல் கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆறுகளில் ஆகாயத் தாமரைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன" என்றார்.

இந்த கூட்டத்தில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை முதன்மைச் செயலாளர் தா. கார்த்திகேயன், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் ஜி.எஸ். சமீரன் மற்றும் வாரியத்தின் தலைமைப் பொறியாளர்கள், மேற்பார்வைப் பொறியாளர்கள், நிர்வாகப் பொறியாளர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

