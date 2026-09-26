இடி மின்னலுடன் சென்னையை குளிர்விக்க வரும் மிதமான மழை - வானிலை மையம் கணிப்பு
மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று 60 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை வீசும் என்றாலும், 'மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை' என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 10:01 AM IST
சென்னை: மாநகரில் பெரும்பாலான இடங்களில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் வியாழக்கிழமை (செப். 24) நிலவிய தீவிர காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், நேற்றைய தினம் காலை 5:30 மணியளவில் வலுவிழந்து, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக தெற்கு ஒடிசா மற்றும் அதனை ஒட்டிய சத்தீஸ்கர் பகுதிகளில் நிலவியது. இது வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை 8:30 மணியளவில் தெற்கு சத்தீஸ்கர் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஒடிசா பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவுகிறது.
சென்னை வானிலை
இதன் காரணமாக இன்று சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில், இடி மின்னலுடன் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், சென்னையின் அதிகபட்ச வெப்பம் 36 டிகிரி செல்சியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரியில் இயல்பை விட 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் கூடுதலாக வெப்பநிலை இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (Chennai RMC) வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, தமிழ்நாட்டில் இன்று 6 மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதன்படி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
September 25, 2026
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இதன் தாக்கம் காரணமாக, அருகில் இருக்கும் பிற மாவட்டங்களிலும் லேசான மழை மற்றும் குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
வடக்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால், அந்த பகுதிகளில் மீன்பிடிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஆனால், இன்றைய தினம் கடலுக்கு மின்பிடிக்க செல்ல கூடாது என்ற எச்சரிக்கை எதையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிடவில்லை.
லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கும் சூழலிலும் தஞ்சாவூர், சென்னை, ஈரோடு, மதுரை, ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை அல்லாத நேரங்களில் இயல்பை விட அதிக வெப்பம் நிலவுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.