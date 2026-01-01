ETV Bharat / state

புத்தாண்டு ஆரம்பமே இப்படியா? சென்னையில் கொட்டித் தீர்த்த மழை!

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் இன்றும், நாளையும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
சென்னை: புத்தாண்டு பிறந்த முதல் நாளிலேயே சென்னை பெரம்பூரில் அதிகபட்சமாக 11 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் 2026 புத்தாண்டைக் கொண்டாட தயாராகிக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென மழை பெய்ததால் கொண்டாட்டத்தில் இடையூறு ஏற்பட்டது. திடீரென எண்ட்ரி கொடுத்த மழையால் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே இப்படியா? என சென்னைவாசிகளை புலம்ப வைத்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் (கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும்) மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது. புதுவையில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது.

குறிப்பாக சென்னை பெரம்பூர் - 11 செ.மீ, எண்ணூர் 10 செ.மீ, கத்திவாக்கம் 7 செ.மீ, விம்கோ நகர், திண்டுக்கல் தலா 6 செ.மீ, மகாபலிபுரம், மதுரவாயல், அயனாவரம், பரமத்தி (கரூர்), செங்குன்றம் பகுதிகளில் தலா 5 செ.மீ மழையும் பெய்துள்ளது. அதேபோல, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வடக்கு உள் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 2-3° செல்சியஸாக உயர்ந்துள்ளது.

லட்சத்தீவு, குமரிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும், இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும் நிலவுகிறது.

இதனால், இன்று தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அந்த வகையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

நாளை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், வட தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 -30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

