மழையால் பாழாய் போன சுமார் 50 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் - இழப்பீடு கோரும் விவசாயிகள்
நெல் கொள்முதல் செய்ய ஈரப்பதம் 17 சதவீதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதால், மழையில் நனைந்த நெல்லை மீண்டும் காயவைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
Published : September 8, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : September 8, 2026 at 12:12 PM IST
மயிலாடுதுறை: நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்காததால் மழையால் சேதமடைந்த நெல் மூட்டைகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் சுமார் 96 ஆயிரம் பரப்பளவில் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. சாகுபடி பணிகள் தொடங்கியதில் இருந்தே காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திரக்கப்படாததால் ஆறு, வாய்க்கால்கள் வறண்டிருந்தன. இதனால் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, உப்பு நீராக மாறியதால் குறுவை சாகுபடி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
தேங்கிய நெல் மூட்டைகள்
இந்நிலையில், எஞ்சிய பயிர்கள் தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து மயிலாடுதுறை மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் 50 சதவீத அறுவடை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், விவசாயிகள் இயந்திரங்கள் மூலம் அறுவடை செய்த நெல்களை காயவைத்து விற்பனை செய்வதற்காக அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கொட்டி வைத்திருந்தனர்.
மழையால் சேதமடைந்த நெல் மூட்டைகள் - இழப்பீடு கேட்கும் விவசாயிகள்#paddybagsdamaged | #rain | #mayiladuthurai | #farmersdemands | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/0NMhoUGkO9— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 8, 2026
இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் முழுவதும் நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஒவ்வொரு நிலையங்களிலும் சுமார் 10 ஆயிரம் முதல் 20 ஆயிரம் வரை நெல் மூட்டைகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தன. இதனிடையே, ஏற்கனவே திறக்கப்பட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள், நடப்பு கே.எம்.எஸ். பருவத்திற்கான கொள்முதல் விலை உயர்வை எதிர்பார்த்து கடந்த ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி மூடப்பட்டன.
மழையால் சேதம்
தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் நெல் கொள்முதல் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இதுவரை கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்படவில்லை என விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் கொள்முதல் நிலையங்களில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மணிகள் மற்றும் நெல் மூட்டைகளை ஆகியவை மழையால் சேதமடைந்துள்ளன.
சுமார் 50 ஆயிரம் மூட்டைகளுக்கு மேல் மழையால் சேதமடைந்துள்ளதால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்படாததால் நெல்லை பாதுகாப்பாக வைக்கவும், காயவைக்கவும் போதிய இடமின்றி விவசாயிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நெல் கொள்முதல் செய்ய ஈரப்பதம் 17 சதவீதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதால், மழையில் நனைந்த நெல்லை மீண்டும் காயவைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
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காய வைக்காமல் இருக்கும் நெல்கள் இரண்டு நாட்களில் முளைத்து வீணாகி விடும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்து கிடப்பதை கழுகுப் பார்வைக் காட்சிகள் மூலம் காணமுடிகிறது.
கொள்முதல் நிலைய வளாகம் முழுவதும் நெல் மூட்டைகள் குவிந்து கிடப்பதும், அவற்றை சுற்றிலும் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதும் விவசாயிகளின் தற்போதைய நிலையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது.
இதனால், விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல்லை உடனடியாக விற்பனை செய்யும் வகையில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை உடனடியாக திறந்து, காலதாமதமின்றி நெல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும், மழையில் நனைந்து பாதிக்கப்பட்ட நெல்லுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.