மிகப்பெரிய சறுக்கலை சந்திக்கும் தமிழக ரயில்வே திட்டங்கள்; அடுத்தடுத்து குறைக்கப்படும் நிதி - என்னவாகும் வளர்ச்சி?
ஒருபுறம் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால், ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்துவதிலும் பின்னடைவு இருப்பதாக ஆர்டிஐ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : September 8, 2026 at 6:19 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
ஒரு நாடாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி, அதன் வளர்ச்சிக்கு அஸ்திவாரமே போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்புதான் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கான சிரமமும், நேரமும் எங்கு குறைவாக இருக்கிறதோ அங்குதான் வளர்ச்சியும், முன்னேற்றமும் அதிகம் இருக்கும். இவற்றில் ரயில் போக்குவரத்துக்கு மிக முக்கிய இடம் உண்டு. ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கானோரை ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்வதால் வேலைவாய்ப்பு, வர்த்தகம் என பொருளாதார உட்கட்டமைப்புகளுக்கு ரயில்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
ஆனால், இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரயில்வே நெட்வொர்க், தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து சறுக்கலை சந்தித்துக் கொண்டே வருகிறது என்பதுதான் கசப்பான உண்மையாக உள்ளது. தமிழகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட பல புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியானது, அடுத்தடுத்து குறைக்கப்பட்டே வருவது மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. இதுபற்றி ஆர்டிஐ மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களை கொண்டு ஒரு சிறப்புக் கட்டுரை தொகுப்பை கொடுத்திருக்கிறோம். அதுகுறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
10 புதிய ரயில் பாதைகள்
2026-27 நிதியாண்டுக்கான ஆர்டிஐ தகவலின்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 870.78 கி.மீ. நீளமுள்ள 10 புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கு ரூ.16,841.34 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் வெறும் ரூ.497.57 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த மதிப்பீட்டில் சுமார் 2.95 சதவீதமே ஆகும். மேலும், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் புதிய ரயில் பாதைகளுக்கு ரூ.617.76 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அது தற்போது ரூ.120.19 கோடியாக குறைந்துள்ளது. அதாவது, 19.46 சதவீத நிதி வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது.
4 முக்கிய திட்டங்களுக்கு 98.4% நிதி குறைப்பு
திண்டிவனம்–செஞ்சி–திருவண்ணாமலை, சென்னை–கடலூர் (மாமல்லபுரம் வழியாக), அத்திப்பட்டு–புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு–பழனி ஆகிய 4 முக்கிய புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கு கடந்த ஆண்டு ₹187.50 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், 2026-27-ல் இந்த 4 திட்டங்களுக்கும் சேர்த்து ரூ.3 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, சுமார் 98.4 சதவீத நிதி குறைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கான மொத்த ஒதுக்கீட்டில் இரண்டு திட்டங்களுக்கு மட்டும் பெரும்பகுதி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திண்டிவனம்–நகரி திட்டத்திற்கு ₹334.70 கோடியும், ஸ்ரீபெரும்புதூர்–கூடுவாஞ்சேரி முதல் கட்ட திட்டத்திற்கு ₹100 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இரண்டும் சேர்ந்து மொத்த நிதியில் 87.4 சதவீதத்தை பெற்றுள்ளன. மீதமுள்ள 7 திட்டங்களுக்கு 625.33 கி.மீ. நீளத்திற்கு சேர்த்து வெறும் ₹62.87 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
முடக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு பச்சைக்கொடி.. ஆனால்,
அதே நேரத்தில், நீண்டகாலமாக முடக்கப்பட்டிருந்த மூன்று புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கு ரயில்வே வாரியம் கடந்த மார்ச் 2-ம் தேதி பச்சைக்கொடி ( காட்டியதாக ஆர்டிஐ பதிலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை: திண்டிவனம்–செஞ்சி–திருவண்ணாமலை (70 கி.மீ.), அத்திப்பட்டு–புத்தூர் (88.3 கி.மீ.), சென்னை–கடலூர் (மாமல்லபுரம் வழியாக) (179.29 கி.மீ.)
எனினும், ஏற்கனவே முடக்கப்பட்ட இத்திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது நிர்வாக ரீதியிலான முடிவு மட்டுமே என்றும், போதிய வருடாந்திர நிதி, நிலம் கையகப்படுத்துதல், DPR மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதிகள் உள்ளிட்டவை இல்லாமல் களப்பணிகளில் உண்மையான முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்றும் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
சரக்கு இணைப்புப் பாதைக்கு ரூ.100 கோடி
ஸ்ரீபெரும்புதூர்–கூடுவாஞ்சேரி முதல் கட்ட திட்டத்திற்கு ரூ.100 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இருங்காட்டுக்கோட்டை–ஆவடி–ஸ்ரீபெரும்புதூர் இணைப்பை உள்ளடக்கிய இந்த திட்டம், சென்னை புறநகர் தொழிற்பேட்டை மண்டலத்தை, சென்னை துறைமுகத்துடன் இணைக்கும் முக்கிய சரக்கு போக்குவரத்து பாதையாக அமையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை விரைவுபடுத்த உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முழுமையாக செலவிடப்படாத நிதி
ஒருபுறம் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால், ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்துவதிலும் பின்னடைவு இருப்பதாக ஆர்டிஐ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2025-26ல் புதிய ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ₹617.76 கோடியில் ₹192.54 கோடி மட்டுமே செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி நிதிப் பயன்பாட்டு விகிதம் வெறும் 31.2 சதவீதம். மேலும், ₹187.50 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 4 முக்கிய திட்டங்களில் அந்த நிதியாண்டு முழுவதும் ஒரு ரூபாய் கூட செலவிடப்படவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இரட்டைப் பாதை திட்டங்களிலும்..
தமிழ்நாட்டில் 14 இரட்டைப் பாதை மற்றும் கூடுதல் பாதை திட்டங்களுக்கு மொத்தம் 658.34 கி.மீ. நீளத்திற்கு ₹8,173.35 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 2026-27ல் ரூ.342.10 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது, மொத்த மதிப்பீட்டில் சுமார் 4.1 சதவீதம் மட்டுமே. குறிப்பாக, காட்பாடி–விழுப்புரம் இரட்டைப் பாதை திட்டத்திற்கான நிதி ரூ.200.45 கோடியிலிருந்து ரூ.2 கோடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 99 சதவீத குறைப்பு.
சேலம்–கரூர்–திண்டுக்கல் இரட்டை பாதை திட்டத்திற்கு ரூ.100 கோடியிலிருந்து ரூ.5 கோடியாகவும், ஈரோடு–கரூர் இரட்டை பாதை திட்டத்திற்கு ரூ.100 கோடியிலிருந்து ரூ.5 கோடியாகவும் நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று திட்டங்களுக்கான மொத்த நிதி ரூ.400.45 கோடியிலிருந்து ரூ.12 கோடியாக சரிந்துள்ளது; அதாவது 97 சதவீத நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலுவையில் 7 ரயில் திட்டங்கள்
காட்பாடி–விழுப்புரம், சேலம்–கரூர்–திண்டுக்கல், ஈரோடு–கரூர் உள்ளிட்ட 7 இரட்டைப் பாதை/கூடுதல் பாதை திட்டங்கள் (454.71 கி.மீ. நீளம்) நிலுவையில் உள்ளன. இத்திட்டங்களின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.5,778.35 கோடி என்ற நிலையில், 2026-27ல் வெறும் ரூ.152 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
20 ஆண்டுகள் தாமதம்
தமிழ்நாட்டின் ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களில் நிலவும் நிதி மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்களை தீர்க்க அவசர நடவடிக்கை தேவை என சமூக மற்றும் போக்குவரத்து ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார். ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகளில் உள்ள சிக்கல்களால் ஏற்கனவே சுமார் 20 ஆண்டுகள் காலத்தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர், இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் அவசரத் தலையீடு தேவை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மொத்தத்தில், தமிழ்நாட்டில் புதிய ரயில் பாதை மற்றும் இரட்டைப் பாதை திட்டங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை மிகவும் குறைவாக இருப்பது ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியின் வேகத்தை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள திட்டங்களுக்கு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாதது, திட்டங்கள் நிறைவு பெறுவதில் மேலும் காலதாமதத்தை ஏற்படுத்தும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.