இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக நகை தொலைந்துவிட்டதாக நாடகமாடிய தம்பதி - ரயில்வே போலீசாரிடம் சிக்கியது எப்படி?
இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக மோசடி புகார்கள் அளிப்பது ரயில்வே போலீசாருக்கு பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : November 7, 2025 at 9:02 AM IST
விழுப்புரம்: இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக ரயிலில் பயணிக்கும்போது நகை தொலைந்துவிட்டதாக பொய்யான புகார் அளித்து நூதன முறையில் ஏமாற்றி வந்த தம்பதியினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை சைதாப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் மகாலிங்கம் - ருக்மணி தம்பதியினர். இவர்கள் கடந்த 30ஆம் தேதியன்று சென்னையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடை ஒன்றில் ரூ. 28 லட்சத்திற்கு 200 கிராம் நகை வாங்கியுள்ளனர். அன்று இரவே அங்கிருந்து குடும்பத்துடன் மன்னார்குடிக்கு வந்துள்ளனர். அங்கு அவர்கள் ஒரு தனியார் ஹோட்டலில் அறை எடுத்து தங்கியுள்ளனர்.
அதன்பின்னர் நேற்று (நவ.6) காலை மன்னார்குடியில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி அதிகாலை 3.20 மணி அளவில் வந்த மன்னை அதிவிரைவு ரயிலில் மகாலிங்கம் தனது மனைவி மற்றும் 2 பிள்ளைகளுடன் வந்துள்ளார். மன்னை ரயில் கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது தங்களது பையில் வைத்திருந்த 200 கிராம் நகை காணாமல் போய்விட்டதாக அங்குமிங்கும் தேடியுள்ளனர். மேலும் ரயில் விழுப்புரம் வந்தடைந்ததும் அங்குள்ள இருப்பு காவல் நிலையத்தில் இதுகுறித்து புகார் அளித்துள்ளனர்.
ஆனால் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியபோது, முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்கள் கொண்டுவந்த பையை பரிசோதித்தனர். அதில் 30 லட்சத்து 87 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் 140 கிராம் நகை இருந்தது. இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்களிடம் துருவி விசாரிக்கவே, ஒரு கட்டத்தில் மகாலிங்கம் - ருக்மணி தம்பதியினர் தொடர் ஏமாற்று வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்தது.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சென்னையிலிருந்து நகை வாங்கிக்கொண்டு மன்னார்குடி சென்றதும் அங்கு பாதி நகையை உருக்கி பணமாக்கியது தெரிய வந்தது. மேலும் பிரபல நகைக்கடையில் வாங்கிய நகைக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்திருப்பதால், அவர்களிடமிருந்து பணத்தை பெறுவதற்காக இவ்வாறு நாடகமாடியதை அத்தம்பதி ஒப்புக்கொண்டனர்.
இந்த தம்பதி சில மாதங்களுக்கு முன்பு விஜயவாடாவிலும் இதேபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து விழுப்புரம் இருப்பு காவல் நிலைய போலீசார் அவர்களை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து 30 லட்சத்து 87 ஆயிரம் ரொக்க பணம் மற்றும் 140 கிராம் தங்க நகையினை பறிமுதல் செய்தனர்.
ரயிலில் பயணம் செய்வோர் இதுபோன்று இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக மோசடி புகார்கள் அளிப்பது ரயில்வே போலீசாருக்கு பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.