ETV Bharat / state

தென்காசி வழியாக நெல்லை - பெங்களூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயிலை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் - வலுக்கும் கோரிக்கை

தாம்பரம்-செங்கோட்டை ரயிலுக்கு கீழக்கடையம் நிறுத்தமும், கொல்லம்-சென்னை ரயிலுக்கு பாம்பு கோயில் சந்தை நிறுத்தமும் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனாவை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்த காட்சி
தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனாவை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்த காட்சி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கோடை விடுமுறையை கருத்தில் கொண்டு தென்காசி வழியாக இயக்கப்பட்ட நெல்லை - பெங்களூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயிலை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனாவை நேரில் சந்தித்த தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியராஜா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தென்காசி மாவட்டம் சார்ந்த பல்வேறு ரயில்வே கோரிக்கைகளை வழங்கினர்.

அந்த கோரிக்கை மனுவில், 'தாம்பரம் - செங்கோட்டை வாரம் மும்முறை ரயிலை தினசரி இயக்க வேண்டும். நெல்லை மேட்டுப்பாளையம் வாராந்திர சிறப்பு ரயிலை நிரந்தரமாக்க வேண்டும். தென்காசி வழியாக நெல்லை - பெங்களூரு வாராந்திர ரயில் இயக்க வேண்டும். புனலூர், தென்காசி, நெல்லை, வழியாக கொல்லம் - திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்க வேண்டும், டெல்லி - மதுரை சம்பர் கிராந்தி ரயிலை தென்காசி வழியாக நெல்லை வரை நீட்டிக்க வேண்டும். மும்பை - நெல்லை சாளுக்கியா ரயிலை தென்காசி வழியாக செங்கோட்டைக்கு நீட்டிக்க வேண்டும்.

அடிப்படை கட்டமைப்பு

செங்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் ஐந்தாவது நடைமேடை அமைத்து நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் நடைமேடையில் லிப்ட் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். 5 மற்றும் 6-வது தண்டவாளங்களை மேற்கு பகுதியில் இணைக்க வேண்டும். செங்கோட்டையில் கூடுதலாக இரண்டு ஸ்டேபிளிங் லைன்கள் அமைக்க வேண்டும். தென்காசியை ரயில் முனையமாக மாற்ற வேண்டும்.

தென்காசி - செங்கோட்டை இடையே இரட்டை அகல அறையில் பாதை அமைக்க வேண்டும். கீழப்புலியூரில் இருந்து கடையநல்லூர் செல்லும் வகையில் புறவழி ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும். நெல்லை - தென்காசி இடையே நடைபெற்று வரும் நடைமேடை நீட்டிப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும். வேப்பனம்பட்டி ஆரியங்காவூர் ரயில்வே கேட்டில் சுரங்கப்பாதை அமைக்க வேண்டும்.

ரயில் நேரமாற்ற கோரிக்கை

காலை நேர செங்கோட்டை நெல்லை ரயில் நெல்லைக்கு காலை 8.45-க்குள் செல்லும் வகையிலும், காலை நேர நெல்லை - செங்கோட்டை ரயில் காலை 6.50-க்கு புறப்படும் வகையிலும், மாலை நேர நெல்லை செங்கோட்டை ரயில் நெல்லையில் மாலை 6.25 மணிக்கு புறப்படும் வகையிலும், தூத்துக்குடி - பாலக்காடு பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் நெல்லையிலிருந்து இரவு 11:10-க்கு புறப்படும் வகையில் அட்டவணை மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.

அதேபோல, தென்காசி ரயில் நிலையத்தில் மதுரை - செங்கோட்டை காலை நேர ரயில், செங்கோட்டை - நெல்லை ரயிலுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், மதுரை - குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் செங்கோட்டை - நெல்லை பயணிகள் ரயிலுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அட்டவணையில் சிறிய மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.

ரயில் நிறுத்தங்கள்

தாம்பரம்-செங்கோட்டை ரயிலுக்கு கீழக்கடையம் நிறுத்தமும், கொல்லம்-சென்னை ரயிலுக்கு பாம்பு கோயில் சந்தை நிறுத்தமும் வழங்க வேண்டும்’ என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

NELLAI BENGALURU WEEKLY EXP
தென்காசி
தெற்கு ரயில்வே
TENKASI
SOUTHERN RAILWAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.