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வெடிப்பொருட்களை ஏற்றி சென்ற லாரி மீது விழுந்த ரயில்வே இரும்பு தடுப்புக்கள்; குன்னூர் - உதகையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு

வெடி மருந்துடன் சிக்கியுள்ள லாரியை பத்திரமாக மீட்கும் பணியில் போலீசார் மற்றும் ராணுவத்தினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

லாரி மீது விழுந்த ரயில்வே இரும்பு தடுப்புக்கள்
லாரி மீது விழுந்த ரயில்வே இரும்பு தடுப்புக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 7:36 PM IST

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உதகமண்டலம்: குன்னூர்-உதகை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ரயில்வே பாலத்தில் இருந்த பாதுகாப்பு இரும்பு தடுப்புகள் லாரியின் மீது விழுந்ததால் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரும்பு தடுப்புகள் விழுந்ததில் சிக்கிய லாரி அருவங்காடு வெடி மருந்து தொழிற்சாலைக்கு வெடிப்பொருட்களை கொண்டு சென்ற நிலையில் இந்த விபத்து நடைபெற்றுள்ளது.

வெடிப்பொருட்களுடன் லாரி சாலையில் சிக்கி உள்ளதால் பேருந்து பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். வெடி மருந்துடன் சிக்கியுள்ள லாரியை பத்திரமாக மீட்கும் பணியில் போலீசார் மற்றும் ராணுவத்தினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

வெடி பொருட்கள
ரயில்வே இரும்பு தடுப்புக்கள்
நீலகிரி
RAILWAY IRON BARRIER
EXPLOSIVES

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