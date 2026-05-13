பயணிகள் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் - ரயில்வேயின் மாஸ் பிளான்
ட்ரைக் ஸ்கூட்டர்கள் ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதோடு, பயணிகளிடையே கூடுதல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.
Published : May 13, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: பயணிகள் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் விதமாக, உயர் தொழில்நுட்ப மின்சார ஸ்கூட்டரக்ளை அறிமுகம் செய்துள்ளது சென்னை கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை.
புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ரயில் நிலையம் (சென்னை சென்ட்ரல்) என்பது தென்னிந்தியாவின் முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாகும். சென்னையின் முக்கிய அடையாளமாக உள்ள சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், மாநிலங்களுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. 1873-ல் நிறுவப்பட்ட இது, தென்னிந்தியாவை இணைக்கும் பிரதான நுழைவாயிலாகவும் திகழ்கிறது.
மின்சார ஸ்கூட்டர் அறிமுகம்
இந்நிலையில், ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல், ரயில் நிலைய பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்து தீர்வுகளை ஊக்குவித்தல் போன்றவற்றின் ஒரு பகுதியாக ட்ரைக் (TRIKE) எனப்படும் முச்சக்கர ரோந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களை தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ட்ரைக் ஸ்கூட்டர்கள் ரயில் நிலைய ரோந்துப் பணி, கண்காணிப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் செயல்பாட்டுத்திறனை அதிகரிக்க உதவும். விபத்து, திருட்டு போன்ற அவசர காலங்களில் அவர்கள் விரைந்து செயல்படவும் இந்த ஸ்கூட்டர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறப்பம்சங்கள்
அதேபோல, எச்சரிக்கை ஒலி, பொது அறிவிப்பு அமைப்பு, ரேடியோ அலைவரிசை அடையாளங்காட்டி மூலம் இயங்கும் வசதி மற்றும் ஜிபிஎஸ் (GPS) கண்காணிப்பு வசதி போன்ற மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப அம்சங்களை கொண்டுள்ள இந்த வாகனங்கள், ரயில் நிலைய வளாகத்திற்குள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அதிகபட்சமாக, மணிக்கு 15 கி.மீ வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கூட்டர்கள், ஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் நடைமேடைகள், ரயில் நிலைய வெளி வளாகங்கள் மற்றும் பயணிகள் அதிகளவில் கூடும் இடங்களை மிக வேகமாகவும், திறம்படவும் கண்காணிக்க வழிவகுக்கும்.
குறிப்பாக, பயணிகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களிலும், பண்டிகை காலங்களிலும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ஸ்கூட்டர்களின் உதவியால் ஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் உடல் சோர்வின்றி அனைத்து நடைமேடைகளிலும் தொடர்ச்சியாக ரோந்துப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவதுடன், பயணிகளுக்கு தேவையான உதவிகள் மற்றும் அவசர சூழல்களில் விரைந்து செயல்படவும் இயலும்.
இந்த ட்ரைக் ஸ்கூட்டர்களின் பயன்பாடு, கண்காணிப்பு பரப்பை அதிகரிப்பதோடு, கூட்ட நெரிசலை சீரமைக்கும் நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தவும், பரபரப்பான ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்புப் பணிகளின் திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திட்டம் விரிவாக்கம்
இந்த விரிவாக்க திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம், அரக்கோணம், செங்கல்பட்டு, காட்பாடி மற்றும் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட சென்னை கோட்டத்தின் கீழ் உள்ள அதிக பயணிகள் நடமாட்டம் கொண்ட பிற முக்கிய ரயில் நிலையங்களிலும் விரைவில் இந்த ஸ்கூட்டர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன.
பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான ரயில் பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக சென்னை கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை, நவீன தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மற்றும் பயணிகள் நலன் கருதிய பல்வேறு பாதுகாப்பு முயற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ட்ரைக் ஸ்கூட்டர்கள், ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதோடு, பயணிகளிடையே கூடுதல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது.