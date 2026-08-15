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வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு 49-ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாடிய ரயில் ஆர்வலர்கள்

1977-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை முதல் மதுரை வரையிலான வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 1:41 PM IST

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மதுரை: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 49-வது பிறந்தநாளை மதுரை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) ரயில் ஆர்வலர்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

கடந்த 1977-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு முதல் பகல் நேர ரயிலாகவும், சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாகவும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி வைகை எக்ஸ்பிரஸிற்கு ரயில் ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள், முன்னாள் லோகோ பைலட்டுகள் உள்ளிட்டோர் மதுரையில் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுவது வழக்கமாக இருந்து வந்தது.

வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மதுரை ரயில் சந்திப்பின் நான்காவது நடைமேடையில் இருந்து காலை 6.45 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் முன்பு பூஜை செய்து, கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடினர். மேலும், இந்த ரயிலை இயக்கிய முன்னாள் லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினர்.

இதுகுறித்து வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் தற்போதைய லோகோ பைலட்டாக பணியாற்றும் சஜன் கூறியபோது, “கடந்த 29 ஆண்டுகளாக லோகோ பைலட்டாக பணியாற்றி வருகிறேன். ஆயிரக்கணக்கான ரயில் பயணிகளை மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. இந்தியாவிலேயே மிக வேகமான ரயில்களில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் ஒன்று. இந்த ரயிலை நான் இயக்குவதில் எனக்கு பெருமை அதிகமாக உள்ளது. கூடிய விரைவில் மிக அதிக வேகத்தோடு வைகை எக்ஸ்பிரஸில் பயணிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிற்கு 49-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய ரயில் ஆர்வலர் சரண்யா, “வைகை எக்ஸ்பிரஸ் என்பது எங்கள் உணர்வு சார்ந்த ஒன்றாகும். நிறைய பேரின் கனவுகளையும், லட்சியங்களையும் சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ரயிலாக வைகை எக்ஸ்பிரஸ் திகழ்கிறது. வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் வெற்றிக்கு காரணமான அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது” என்று கூறினார்.

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இதையடுத்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பிறந்தநாள் அன்று ரயிலுக்கு பூஜை செய்யும் வெங்கட்ராமன் கூறியபோது, “மீட்டர் கேஜ்ஜாக இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்து, மிகச் சிறப்பாக இயங்கி வரும் ரயில்களில் வைகை ரயிலும் ஒன்று. காலையில் மதுரையில் இருந்து கிளம்பினால் பிற்பகல் சென்னை சென்றுவிடலாம். அகல ரயில் பாதையில் இன்னும் வேகமாக பயணிப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலமாக தென் மாவட்ட மக்கள் பெரிதும் பயனடைகின்றனர்” என்றார்.

மேலும், வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் முன்னாள் லோகோ பைலட் தாமரைச் செல்வன் பேசியபோது, “தெற்கு ரயில்வேயில் முதல் சூப்பர் பாஸ்ட் ரயில் என்ற பெயரை பெற்றது வைகைதான். மீட்டர் கேஜில் பயணிக்கும் போது 100 கி.மீ. வேகத்தில் பயணித்த ஒரே ரயிலும் வைகைதான். அந்த பெருமையை இன்று வரை தக்கவைத்து வருகிறது. மதுரையின் அடையாளமாகவும், அதேபோன்று மதுரை ரயில் பயணிகளின் விருப்பத்தேர்வாகவும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

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VAIGAI EXPRESS
MADURAI TRAIN
வைகை எக்ஸ்பிரஸ்
VAIGAI EXPRESS BIRTHDAY CELEBRATION

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