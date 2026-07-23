டெல்லி மாணவர் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக திருப்பரங்குன்றத்தில் ரயில் மறியல்; 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது
பாலக்காட்டில் இருந்து மதுரை வழியாக திருச்செந்தூர் செல்லும் ரயிலில் வந்த மாணவர்கள், திருப்பரங்குன்றம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : July 23, 2026 at 6:58 PM IST
மதுரை: நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்து டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்தும் போராட்டத்தை ஆதரித்து, திருப்பரங்குன்றத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர் அமைப்பினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடு, நீட் வினாத்தாள் கசிவு ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பினர் மற்றும் மாணவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், டெல்லி போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து, மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில், இந்திய ஜனநாயக மாணவர் சங்கத்தினர், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர், விவசாய சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்தும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தியும் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் காவல்நிலையம் முன்பு போராட்டம் தொடங்கிய நிலையில், தெற்கு காவல் துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன் தலைமையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு ரயில் நிலையம், ரயில்வே தண்டவாளம் செல்லும் பாதைகளில் தடுப்புகள் கொண்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தன.
ரயில் நிலையம் முழுவதும் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதையடுத்து, போராட்டக்காரர்கள் தடுப்புகளை தகர்த்துவிட்டு ரயில்வே தண்டவாளம் நோக்கி வந்தனர். ரயில் நிலையம் அருகில் வந்தபோது அவர்களை போலீசார் தடுத்தனர்.
அப்போது, பாலக்காட்டில் இருந்து மதுரை வழியாக திருச்செந்தூர் செல்லும் ரயிலில் வந்த மாணவர்கள், திருப்பரங்குன்றம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ரயில் முன்பு தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. அவர்களை போலீசார் ஒவ்வொருவராக குண்டுக்கட்டாக தூக்கி, தண்டவாளத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தினர். இதில் மாணவர்களின் சட்டை கிழிந்ததால் போலீசாரிடம் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. 'ஜனநாயகன்' பார்க்கச் சென்ற அமைச்சர்கள்... முதல்வர் விஜய்யும் வராததால் வெறிச்சோடிய தலைமைச் செயலகம்
பத்து நிமிடப் போராட்டத்திற்கு பிறகு ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர். அதையடுத்து, திருச்செந்தூர் ரயில் புறப்பட்டு சென்றது. தொடர்ந்து, ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 24 மாணவர்கள், 12 மாணவிகள், 8 மாதர் சங்கத்தினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதேபோல் திருப்பரங்குன்றம் காவல் நிலையம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 65-க்கும் மேற்பட்டோரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 15 நிமிடத்திற்கும் மேலாக திருப்பரங்குன்றம் ரயில் நிலையத்தில் திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினர்.