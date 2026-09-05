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கே.என்.நேருவுக்கு தொடர்புடைய 30 இடங்களில் சோதனை - 241 ஆவணங்கள் பறிமுதல்

சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 30 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு- கோப்புப்படம்
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:52 PM IST

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சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு தொடர்புடைய 30 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் 241 ஆவணங்கள், மின்னணு சாட்சியங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பல்வேறு டெண்டர்களில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் இல்லம், அலுவலகங்கள் மற்றும் அவரது உறவினர்களின் இல்லங்கள், அலுவலகங்கள் என 30 இடங்களில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பல்வேறு குழுக்களாகப் பிரிந்து இன்று (செப்.05) அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

அதன்படி, திருச்சி மற்றும் சென்னையில் அடையாறு, திருவான்மியூர், ராஜா அண்ணாமலைபுரம், அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் இல்லத்திலும் சோதனை நடைபெற்றது.

இது குறித்து தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பல்வேறு டெண்டர்களில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக உள்ள குற்றச்சாட்டில் DVAC ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை தலைமையக குற்ற எண்.7/2026 u/s 120B, 406, 409, 420 IPC மற்றும் 61(2), 316(2), 316(5) மற்றும் 318(4) of BNS, 2023 and 7, 7A, 8, 9, 12, 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act, 1988 வழக்கு பதியப்பட்டு புலனாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

புலனாய்வில் ஒரு பகுதியாக இன்று (செப்.05) சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, ஈரோடு மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 30 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. சோதனையில் டெண்டர்களில் நடைபெற்ற முறைகேடு தொடர்பான 241 ஆவணங்கள், மின்னணு சாட்சியங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது. வழக்கின் புலனாய்வு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்திருந்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் சோதனைக்கு முழு ஒத்துழைப்பைக் கொடுத்தோம். டெண்டர் விஷயமாக நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. அமலாக்கத்துறையில் ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. தொடர்ந்து, புதிதாக ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக எந்த ஆதாரமும் அவர்கள் கைப்பற்றவில்லை. உறுதியாக அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக பார்க்கிறேன்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியே காரணம் - கே.என்.நேரு

TAGGED:

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கேஎன்நேரு
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
டெண்டர்களில் முறைகேடு
VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION RAID
DMK FORMER MINISTER KN NEHRU

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