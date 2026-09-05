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முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு தொடர்புடைய 19 இடங்களில் சோதனை

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் அரசு ஒப்பந்தம் அளிப்பதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேருவுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 11:52 AM IST

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சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு தொடர்புடைய 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 3-ஆம் தேதி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினர். அந்த கடிதத்தில், டெண்டர் முறைகேடு மற்றும் கட்சி நிதி தொடர்பாக கே.என். நேரு மற்றும் அவர் தொடர்புடைய நபர்கள் முறைகேடு செய்திருப்பதாகவும், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த கடிதம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், இந்த கடிதம் வெளியானது தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்ததும், இது தொடர்பான விசாரணை சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் நிலுவையில் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கே.என்.நேருவிற்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை

இதனைத் தொடர்ந்து, அமலாக்கத்துறை சார்பில், தமிழ்நாடு டி.ஜி.பி, தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்டோருக்கு அனுப்பட்ட கடிதத்தில், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு குடியிருப்புகள், சாலை போடுதல், நபார்டு திட்டங்கள், தூய்மைப் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் எடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஒப்பந்தங்களில், சில நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு ஊழல் நடந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும், அரசு அதிகாரிகள் லஞ்சத்தை பணமாக மட்டும் வாங்காமல், கட்சி நிதியாக வாங்கியதாகவும் அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக, ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலும் 7.5 முதல் 10 சதவீதம் வரை கமிஷனாக ஒப்பந்த தொகையில் இருந்து லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.

அந்த வகையில், ரூ. 1,020 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு லஞ்சம் கைமாறி இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதற்குரிய ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டிருந்தது.

இதனால், கடந்த ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக இருந்த கே.என் நேரு, அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் தொடர்புடைய அரசு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருந்தது.

கே.என்.நேருவின் திருச்சி இல்லத்தில் குவிந்த திமுகவினர்

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக இன்று (செப்டம்பர் 5) காலை முதல் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு தொடர்புடைய சென்னை, திருச்சி மற்றும் கோவையில் உள்ள சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன்படி, சென்னையில் அடையாறு, திருவான்மியூர், ராஜா அண்ணாமலைபுரம், அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும், ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள கே.என். நேருவின் இல்லத்திலும், ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் மணிவண்ணனுக்கு சொந்தமான டி.வி.எச். அலுவலகத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து, திருச்சி தில்லைநகர் பகுதியில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு இல்லத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே, கே.என். நேருவின் இல்லத்திற்கு முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், மாநகராட்சி மேயர் அன்பழகன், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஆகியோர் குவிந்துள்ளனர்.

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கோவையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை

தொடர்ந்து கோவையிலும், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவிற்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவையில் உள்ள டி வி எச் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அங்கு முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் நிதி பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதே போல, கோவையில் நேருவின் மற்றொரு சகோதரரான ரவிச்சந்திரனுக்குச் சொந்தமான இடங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடந்து வருகிறது.

இதே போல் கோவை ராமநாதபுரம் சிவராம் நகரில் ஓய்வு பெற்ற மாநகராட்சி நகரமைப்பு அலுவலர் சசிப்பிரியா இல்லத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல் துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். முன்னதாக, சசிப்பிரியா திமுக ஆட்சி காலத்தில் கோவை மாநகராட்சியில் பணியாற்றிய போது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

FORMER MINISTER KN NEHRU
ANTI CORRUPTION DEPARTMENT
RAIDS CONDUCT
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