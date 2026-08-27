ETV Bharat / state

யார் என்ன சொன்னாலும் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் உறுதி

காங்கிரஸ் கட்சி 146 வருடத்தைக் கடந்த பாரம்பரியமிக்க பழமையான கட்சி என அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: யார் என்ன சொன்னாலும் 2029-ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நாற்காலியில் ராகுல் காந்தி தான் அமர்வார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம், பிரதமர் வேட்பாளர் முதல்வர் விஜய் என பேசப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”காங்கிரஸ் கட்சி 146 வருடத்தைக் கடந்த பாரம்பரியமிக்க பழமையான கட்சி. சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காங்கிரஸ்தான் காரணம்.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 50 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இல்லை. தற்போது ஆட்சியில் உள்ளோம். காங்கிரஸ் கட்சியின் முகம் ராகுல் காந்தி. இந்திய மக்களின் முகம் ராகுல் காந்தி. எங்களை பொறுத்தவரை ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர். யார் வேண்டுமானாலும், எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லி கொண்டு போகட்டும்.

இந்தியா முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறது. எங்களின் முகமாக உள்ள ராகுல் காந்தி 2029-ம் ஆண்டு நிச்சயமாக பிரதமர் நாற்காலியில் அமர்ந்து மக்கள் பணியை ஆற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான முதலமைச்சர் விஜய் தனித் தீர்மானத்தை கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி கொண்டுவந்தார். அதின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து, தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஒரு பாரத பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும்" என்று பேசினார்.

இதையும் படிங்க: ராகுல் காந்தி Vs விஜய் - யார் பிரதமர் வேட்பாளர்?

இவர் மட்டுமின்றி, அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ஜெகதீஸ்வரி, மரிய வில்சன், ஸ்ரீநாத் ஆகியவர்களும் தொடர்ந்து, முதலவர் விஜய்யை தேசிய அளவிலான தலைவராகவும், அடுத்த பிரதமராகவும் முன்னிறுத்தி பேசினர். இந்த விவகாரம், தேசிய அரசியலில் புதிய விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.

குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தற்போது த.வெ.க கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடையே இந்த முன்னெடுப்பு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது. முதல்வர் விஜய்யை அடுத்த பிரதமராக தவெகவினர் முன்னிறுத்தி பேசி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும் எம்.பியுமான மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியவர்கள் ராகுதி காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PRIME MINISTER CANDIDATE DEBATE
CM VIJAY AS PM CANDIDATE
ராகுல் காந்தி
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்
PM CANDIDATE TVK ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.