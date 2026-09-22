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EXCLUSIVE தமிழகம் வருகிறார் ராகுல் காந்தி - மாணவர்களுடன் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பு

அக்.3-இல் ராகுல் காந்தியின் 'மாணவர்களின் குரல்' நிகழ்ச்சியில், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்களை பங்கேற்க வைக்க நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் ஏற்பாடு செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம்
ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம் (@RahulGandhi)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 9:34 PM IST

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சென்னை: மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி, வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி சென்னை வருகிறார். அவருடைய பயணத் திட்டம் தொடர்பான விவரங்கள் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேகமாக கிடைத்துள்ளன.

இந்தியக் கல்வி அமைப்பில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்களைப் பற்றி நேரடியாக மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 'மாணவர்களின் குரல்' (சத்ரோன் கி கூஞ்ச்) என்ற நிகழ்ச்சியை ராகுல் காந்தி நடத்தி வருகிறார்.

அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக, நாட்டில் நிலவக்கூடிய நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட அரசு தேர்வுகளில் நடக்கும் முறைகேடுகள், கல்வித் துறையில் அதிகரித்து வரும் தனியார் மயமாக்கல், கல்விக்கான அரசு ஒதுக்கீட்டில் உள்ள சிக்கல்கள், நாட்டில் நிலவும் வேலையின்மை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடி வருகிறார்.

இந்த சந்திப்பின்போது மாணவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை ராகுல் காந்தியிடம் நேரடியாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சி ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டா, உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூன், உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம் பிரயாக்ராஜ், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பூனே மற்றும் மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் இந்தூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றுள்ளன.

குறிப்பாக ராஜஸ்தான் மாநிலம், கோட்டாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்திய பகுதிகளில் கிடைத்த பெரும் வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நிகழ்ச்சியை தென் இந்தியாவில், குறிப்பாக சென்னை நகரில் நடத்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம்
ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம் (@RahulGandhi)

அந்த வகையில் 6-ஆவது முறையாக சென்னையில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த ராகுல் காந்தி திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அதற்காக ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி சென்னைக்கு வர உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

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இதற்காக பிரம்மாண்ட மைதானம் தயார் செய்யப்பட உள்ளதாகவும், அக்டோபர் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் அந்த நிகழ்ச்சியில், சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்களை பங்கேற்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் செய்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த நிகழ்ச்சியில், மாணவர்களிடம் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் ஆளும் தவெக கூட்டணி அரசில், காங்கிரஸ் கட்சி அங்கம் வகித்து வரும் நிலையில், இந்த நிகழ்வு ஆளும் கட்சியின் ஆதரவுடன் நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தவிர, தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் அழுத்தமான குரலை தமிழகத்தில் பதிவு செய்து வந்தது.

ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு, தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து பயணிக்கும் காங்கிரஸ், தமிழகத்தில் கட்சியை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்த ராகுல் காந்தியின் நிகழ்ச்சி ஒரு அச்சாணியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் ராகுலுக்கு பெரும் வரவேற்பு உள்ள நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சி கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்த உதவும் என கட்சி நிர்வாகிகள் நம்புகின்றனர்.

இருப்பினும், அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் என்ற பிரச்சனை காங்கிரஸ் - தவெக இடையே எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்தான் அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் என்று தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சியினர் ஒரு பக்கம் சொல்லிக் கொண்டு வரும் நிலையில், பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்திதான் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் அழுத்தமாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்ற பனிப்போர் இரு கட்சியினர் இடையே மூண்டுள்ள நிலையில், ராகுல் காந்தியின் வருகையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி உள்ளது.

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