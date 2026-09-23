அக்.10-ல் தமிழகம் வரும் ராகுல் காந்தி - மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்
நீட் தேர்வு பயிற்சி மையங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மாணவர்கள் செலவிடும் தொகை ரூபாய் 1.32 லட்சம் கோடி ஆகும். இது மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டுக்கு நிகரான ஒரு தொகை என மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி கூறியுள்ளார்.
Published : September 23, 2026 at 9:09 PM IST
சென்னை: அக்.10- ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு வருகிறார்; 'மாணவர்களின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று (செப்.23) தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களின் பிரச்சனைகளைக் கேட்டறியும் வகையில் 'மாணவர்களின் குரல்' என்ற நிகழ்ச்சியை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நடத்தி வருகிறார். ஏற்கனவே, இந்நிகழ்ச்சி ஐந்து இடங்களில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற நிலையில், ஆறாவது நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது. வரும் அக்.10- ஆம் தேதி மாலை 04.30 மணியளவில் சென்னை தீவுத்திடலில் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இது அரசியல் நிகழ்வு அல்ல; மாணவர்களின் பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்ட அரசியல் சார்பற்ற நிகழ்வாகும். இதில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்கள் கியூஆர் கோடு மூலம் முன்பதிவு செய்வது அவசியம்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் நாடு முழுவதும் சுமார் 152 முக்கிய வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதனால் சுமார் 7.5 கோடி மாணவ, மாணவிகளின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டபோதிலும், தவறு செய்த அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை பூஜ்ஜியமாகவே உள்ளது. நீட் தேர்வைப் பொறுத்தவரை, ஆண்டுதோறும் சுமார் 22 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பயிற்சி மையங்களில் சேருகின்றனர். இதற்காக மாணவர்கள் செலவிடும் தொகை சுமார் 1.32 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகும். இது மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டுக்கு நிகரான ஒரு தொகையாகும்.
இந்தியாவில் பொறியியல் முடிக்கும் மாணவர்களில் 85% பேருக்கு அவர்களின் தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைப்பதில்லை. நாடு முழுவதும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சுமார் 10 லட்சம் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இத்தகைய முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து ராகுல் காந்தி மாணவர்களுடன் விரிவாகக் கலந்துரையாடுவார்.
எனவே, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிகளவில் பங்கேற்றுத் தங்களின் கருத்துகளைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த மேடை மாணவர்களின் குரலாகப் பார்க்கிறோம். கோச்சிங் மாஃபியா குறித்து ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக் கூடிய மாணவர்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அழைக்கிறோம்.
முன்பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். முன்பதிவு செய்யவில்லை என்றால் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். இது எந்தவொரு கட்சியின் கூட்டமும் கிடையாது, ராகுல் காந்தி வருவது வேறு எந்த வேலைக்காகவும் கிடையாது, மாணவர்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு மட்டுமே வருகிறார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விஜய் வசந்த் ,ராபர்ட் புரூஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் மாநில நிர்வாகிகள் பீட்டர் அல்போன்ஸ், கோபண்ணா, புத்தன், சுரேஷ் பாபு, ஞானவேல், கெளரி சங்கர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.