நாளை சென்னை வருகிறார் ராகுல் காந்தி; பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
ராகுல் காந்தியை தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்தித்து பேசுவார் என்று ஊடகங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில், இந்த சந்திப்பு நடைபெறுமா? என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
Published : October 9, 2026 at 4:04 PM IST
சென்னை: மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் பொருட்டு நாளை மதியம் சென்னை வருகிறார்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, சென்னை தீவுத்திடலில் நாளை நடைபெற உள்ள மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக டெல்லியில் இருந்து நண்பகல் 12.45 மணிக்கு சென்னை வருகிறார். அவருக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து கிண்டியில் உள்ள கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு சென்று ராகுல் காந்தி ஓய்வெடுக்கிறார். அதன் பின்பு மாலையில் சென்னை தீவு திடலுக்கு சென்று அங்கு மாணவர்கள் இடையே கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்கிறார்.
தொடர்ந்து இரவு இரவு 9.40 மணிக்கு ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானத்தில் ராகுல் காந்தி டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார்.
இதனிடையே ராகுல் காந்தியை தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்தித்து பேசுவார் என்று ஊடகங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில், இந்த சந்திப்பு நடைபெறுமா? என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.