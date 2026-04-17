சோளிங்கரில் ராகுல் காந்தி நாளை பிரச்சாரம்
Published : April 17, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 8:50 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கரில் ராகுல் காந்தி நாளை பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார். இதை முன்னிட்டு தற்போது அங்கு முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் சட்டமன்றத் தொகுதியில், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஏ.எம்.முனிரத்தினம் போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிக்கும் விதமாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், நாடாளுமன்ற எதிர்க் கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி நாளை (ஏப்ரல் 18) தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.
இதை முன்னிட்டு, சோளிங்கர் நகரில் உள்ள பாண்டியநல்லூர் பகுதியில் பொதுக்கூட்டத்திற்கான மேடை, பந்தல் மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகளை அமைக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த முன்னேற்பாடுகளை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஏ.எம். முனிரத்தினம் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும், கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பொதுமக்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலான போலீசார் குழுவும், நிகழ்வு நடைபெறும் இடத்தை ஆய்வு செய்து, பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்த ஆலோசனையை நடத்தினர். நாளை நடைபெறும் இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மதியம் 12 மணி அளவில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் சோளிங்கருக்கு வருகை தரும் ராகுல் காந்தி, மதியம் 1.15 மணி அளவில் பொதுமக்கள் மத்தியில் உரையாற்ற உள்ளார். கூட்டம் சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்ரட்சகன், திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
மேலும், அரக்கோணம் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் எழில் கருணாலயன் உள்ளிட்டோருக்கும் ஆதரவாக பிரச்சாரம் நடைபெற உள்ளது. மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் நடைபெறும் இந்த பிரச்சாரம், கூட்டணித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலுடன் முன்னெடுக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராகுல் காந்தியின் பயணத் திட்டப்படி, பொன்னேரி, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை (சோளிங்கர்), திருச்சி மற்றும் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்து ஏப்ரல் 20ஆம் தேதிக்குள் தனது தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை நிறைவு செய்ய உள்ளார்.
இதற்கிடையே, தேர்தல் குறித்து கருத்து பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் அந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள், “இந்தத் தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும். குறிப்பாக ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் வெற்றி நிச்சயம்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.