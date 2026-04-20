பாஜக எப்போது தாக்குதல் நடத்தும் என்ற பயத்தோடு வாழும் சிறுபான்மையினர்; நெல்லை தேர்தல் பரப்புரையில் ராகுல் பேச்சு

ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றிய அதிமுக, தற்போது பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் வசம் சரணடந்துவிட்டார்கள் என ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினார்.

தேரதல் பிரச்சார மேடையில் உரையாற்றும் ராகுல் காந்தி
தேரதல் பிரச்சார மேடையில் உரையாற்றும் ராகுல் காந்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 20, 2026 at 8:48 PM IST

திருநெல்வேலி: இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மையினர் பாஜக எப்போது தாக்குதல் நடத்தும் என்ற பயத்தோடு வாழ்ந்து வருவதாக ராகுல் காந்தி வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள சூழலில், மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

நாங்குநேரியில் நெல்லை மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் ரூபி மனோகரன், வி.பி.துரை, சங்கை கணசேன், திமுக வேட்பாளர்கள் அப்துல் வகாப் சுப்பிரமணியன், அப்பாவு, மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தங்களது கலாச்சாரத்தையும், மொழியையும், தங்களது எதிர்காலத்தையும் தாங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ள உரிமை உண்டு. அரசியல் சாசனத்தில் இந்த உரிமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு நாகரீகம் புதிய நாகரீகம் இல்லை. உலகின் மிக மிகத் தொன்மையான நாகரீகம். அதற்கு மிகவும் தொன்மையான, பழமையான மொழி உள்ளது.

தற்போது, பாஜக ‘ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே வரலாறு’ என்ற சித்தாந்தத்தை வெளிப்படையாகவே பேசுகிறார்கள். இந்தியாவில் ஒரே மொழி ஒரே வரலாறு என்றால், தமிழ்நாட்டின் மொழி வரலாறு எங்கே இருக்கிறது. கர்நாடக மக்கள் வரலாறு, மகாராஷ்டிரா மக்கள் வரலாறு எங்கே? பாஜக இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் தங்களுக்கு அடிபணிய வேண்டும், தங்கள் சித்தாந்தத்திற்கு அடிபணிய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்.

இது இந்தியாவின் 2 சித்தாந்தங்களுக்கு இடையேயான போராட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது. நாங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்ள வேண்டும், அதற்கான உரிமை இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம். அவர்கள் அனைத்து மாநிலமும் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தின் கீழ் அடிபணிந்து நிற்க வேண்டுமென நினைக்கிறார்கள். இந்த தேர்தலில் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டிற்கு ஊடுருவ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள்.

திமுக, காங்கிரஸ் போலவே ஒரு காலத்தில் அதிமுகவும் தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றியிருக்கிறது. அதிமுகவில் மகத்தான தலைவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் தமிழ் வரலாற்றையும், எதிர்காலத்தையும் பாதுகாத்தனர். ஆனால், இன்று இருக்கும் அதிமுக பழைய அதிமுக கிடையாது. தற்போது ஒரு வெற்றுக் கூடாக உள்ளது. பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு அதிமுக அடிபணிந்து, சரணடைந்து விட்டது.

பாஜகவால் நேரடியாக தமிழ் மொழியையும், இனத்தையும், வரலாற்றையும், பாரம்பரியத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் தாக்க முடியாது. அதனால், அதிமுகவின் முகமூடியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 2026 தேர்தல் என்பது பாஜகவின் சித்தாந்தத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களாக உள்ளது. நாங்கள் தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டையும், கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாக்க முயற்சி செய்து வருகிறோம். ஆனால், அதிமுகவும், அவர்களின் முகமூடியை அணிந்துள்ள பாஜகவும் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை அழிக்க நினைக்கிறது” என குற்றஞ்சாட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், “மகளிருக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்றப் போவதாக சொல்லிவிட்டு, தொகுதி மறுவரையறை செய்து, தேர்தல் வரைபடத்தை மாற்ற இந்தியாவில் சதித்திட்டம் செய்தார்கள். அதன்மூலம், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களில் அரசின் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைக்க பாஜக முயற்சி செய்தது. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து, அவர்களுக்கு மகத்தான தோல்வியை பரிசாக அளித்தோம். இதுபோன்று மீண்டும் முயற்சி செய்தால், திமுக-காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி அந்த திட்டத்தை முறியடிக்கும். மோடிக்கு தொடர் தோல்வி பரிசளிக்கப்படும்.

தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சிக்கான மிகப்பெரிய அடித்தளம் காமராசரால் அமைக்கப்பட்டது. காமராசரை மட்டுமல்ல, அவர் கொண்டு வந்த வளர்ச்சிக்கான ஆதரவு திட்டங்களையும் பாஜக வெறுக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி திட்டங்கள், சமூக நீதி வரலாறு வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று விடக்கூடாது என பாஜக நினைக்கிறது. ஆனால், திமுக சமூகநீதியை உயர்த்தி பிடிப்பதில், மகத்தான பங்களிக்கிறது.

ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவை தமிழகத்திற்குள் வரவிடாமல் தடுப்பதுதான் இந்த தேர்தலில் முக்கிய நோக்கம். இந்த புனித மண்ணில் வெறுப்பையும், கோபத்தையும் பாஜக விதைத்து வருகிறது. மிகப்பெரிய 3 பணக்கார முதலாளிகளின் கையில், அனைத்து அதிகாரத்தையும் கொடுக்க நினைக்கிறது. அதுமட்டுமல்ல, ஏற்றத்தாழ்வு மிகுந்த சமத்துவமற்ற இந்தியாவை கட்டமைக்க பாஜக நினைக்கிறது.

பாஜக எப்போது தாக்குதல் நடத்தும் என்ற பயத்தோடு இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அதற்கு உதாரணம் மணிப்பூரில் நடந்த வன்முறை சம்பவம். ஒற்றுமை, அன்பு, சமத்துவம் கொண்ட ஒரு நாட்டை நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஆனால், பாஜகவோ வன்முறை, வெறுப்பு, கோபம் உள்ளிட்டவற்றை இந்த மண்ணில் திணிக்கப் பார்க்கிறது. நான் உங்கள் படைவீரனாக எப்போதும் டெல்லியில் இருப்பேன். என்ன நடந்தாலும் சரி, தமிழ் இனத்தை, வரலாற்றைக் கட்டிக் காப்பேன்” என்று ராகுல் காந்து உறுதி அளித்தார்.

