'எட்டப்பர்' பேச்சு; யாரை குறிவைக்கிறார் ராகுல் காந்தி?
அதிமுக, தவெகவுக்கு மக்களவையில் ஒரு இடம் கூட இல்லாத நிலையில், ராகுலின் 'எட்டப்பர்' பேச்சு தமிழக அரசிலில் பல்வேறு வாதப்பிரதிவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 2, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:49 AM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழகத்தின் 'எட்டப்பர்கள்' என ராகுல் காந்தி யாரை மனதில் வைத்து பேசினார் என்ற கேள்வி தமிழக அரசியலில் தற்போது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
ஒருநாள் பயணமாக நேற்று காலை சென்னை வந்த ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது மேகதாது, காவிரி நீர் உள்ளிட்ட கேள்விகளை தவிர்த்த அவர், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக அதிகம் பேசினார். குறிப்பாக, இந்த மசோதாவை யார் ஆதரித்தாலும், அவர்கள் தமிழகத்தின் 'எட்டப்பர்கள்' என காட்டமாக தெரிவித்தார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
கடந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கொண்டுவரப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் கடும் எதிரப்புக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டது. இது எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமைக்கான வெற்றியாக அப்போது பார்க்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வி அடைந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவுடன் இணைந்து கூட்டணி அமைச்சரவையில் பங்கேற்றது.
காங்கிரஸின் நிலைபாடு காரணமாக காங்கிரஸ் இடம் பெறும் எந்த கூட்டத்திலும் பங்கேற்க மாட்டோம் என திமுக தலைமை அறிவித்தது. அதைப்போலவே சில வாரங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்திலும், திமுக பங்கேற்கவில்லை. ஆனால், திமுக இடம்பெறாமல் இந்தியா கூட்டணி நிறைவடையாது என அகிலேஷ் யாதவ், உமர் அப்துல்லா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அன்றைய கூட்டத்தில் பேசியது, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது.
அதேபோன்று தவெக தலைமையிலான அரசில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு, முதல்வர் விஜய் கடந்த மாதம் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், அதிலும் இதுவரை எந்த உடன்பாடும் எட்டப்படாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் இந்தியா கூட்டணியை முன்பு இருந்ததை போல வலுவாக கட்டமைக்க முடியாமல் காங்கிரஸ் கட்சி திணறி வருகிறது.
யார் அந்த எட்டப்பர்கள்?
இந்த அரசியல் சூழ்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக பேசிய ராகுல் காந்தி, தமிழகத்தில் மட்டுமே புழக்கத்தில் உள்ள எட்டப்பர்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. யாரை குறிவைத்து ராகுல் காந்தி இந்த வார்த்தையை கூறுகிறார்? என்ற கேள்வி அரசியல் புரிந்த அனைவரிடம் இயல்பாக எழுந்தது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கடந்த முறை காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்த்த நிலையில், அந்த மசோதா வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைந்தது. தற்போதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் அதே நிலைப்பாட்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான திருச்சி சிவா, "எந்த காரணம் கொண்டும் தமிழகத்தின் உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம்" என சில தினங்களுக்கு முன்பு தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், ராகுலின் 'எட்டப்பர்' பேச்சு யாரை குறிப்பிடுகிறது என்ற கேள்வி எழாமல் இல்லை. தமிழகத்தில் அதிமுக, தவெகவுக்கு மக்களவையில் ஒரு இடம் கூட இல்லை. சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்பிக்கள் இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறார்கள். கடந்த முறை நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டதிலும் அவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்றார்கள். எனவே அவர்களின் நிலைப்பாடும், தொகுதி மறுவரைக்கு எதிராகவே இருக்கிறது என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியை போன்றது.
அப்படி இருக்கையில், ராகுல் திமுகவை மனதில் வைத்து இந்த வார்த்தையை கூறியிருப்பாரோ? என்ற சந்தேகம் அரசில் அரங்கில் எழுந்துள்ளது. ஏனென்றால், தமிழகத்தில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் கிட்டதட்ட 25-க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் உள்ளனர். இதனால் திமுகவை மனதில் வைத்தே ராகுல் காந்தி பேசியிருக்கலாம் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. அடுத்தடுத்த நாட்களில் நடைபெறும் அரசியல் நகர்வுகள் இந்த கேள்விக்கான விடையை கொடுக்கும் என்பதே தற்போதைய கள எதார்த்தமாக உள்ளது.