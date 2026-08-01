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மாணவர்களிடம் பிரதமர் மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: ராகுல் காந்தி

தான் என்னவோ மாணவர்களை மன்னித்து விட்டதை போல பேசும் துணிச்சல், பிரதமர் மோடிக்கு வந்திருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 6:14 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களிடம் பிரதமர் மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று (ஆக.1) சென்னை வந்தார். தொடர்ந்து மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாமில் அவர் கலந்து கொண்டார்.

முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடினார். அப்போது ஒவ்வொரு மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோருடன் ராகுல் காந்தி பேசினார்.

இதில், நீட் தேர்வால் தாங்கள் சந்தித்த கஷ்டங்கள், நீட் வினாத்தாள் கசிவால் தாங்கள் சந்தித்த மன உளைச்சல் ஆகியவை குறித்து ராகுலிடம் மாணவர்கள் எடுத்துக் கூறினர்.

இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார்.

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அதில், "தங்கள் குழந்தையை இழந்து தவிக்கும் பெற்றோரின் வேதனையை பார்ப்பதை விட கொடுமையான விஷயம் வேறு ஏதுவும் இல்லை.

தான் என்னவோ மாணவர்களை மன்னித்து விட்டதை போல பிரதமர் பேசுகிறார். இந்த அளவுக்கு துணிச்சல் அவருக்கு வந்திருக்கிறது.

மாணவர்களை இழந்த ஒரு பெற்றோரை கூட இதுவரை பிரதமர் சந்தித்ததில்லை. பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவரிடம் கூட அவர் அமர்ந்து பேசியதில்லை.

நன்றாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள். பிரதமரிடம் இருந்து மாணவர்களுக்கு மன்னிப்பு தேவையில்லை. பிரதமர்தான் மாணவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என தனது பதிவில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் விவகாரத்தில் தீவிரம் காட்டும் ராகுல்

முன்னதாக, நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்து டெல்லியில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ராகுல் காந்தி, பிரதமர் மோடியை கடுமையாக சாடி பேசினார். பின்னர், நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் பேசிய அவர், "மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்று அமித் ஷா பதவி விலக வேண்டும்" என வலியுறுத்தியிருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு ராகுல் காந்தி நேற்று எழுதிய கடிதத்தில், "போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த யார் உத்தரவிட்டது? மாணவர்களுக்கு எதிராக பெல்லட் குண்டுகளை பயன்படுத்த யார் அனுமதி கொடுத்தது?

சாதாரண உடையில் வந்து மாணவர்களை தாக்கியது போலீசாரா அல்லது தன்னார்வலர்களா?" என ராகுல் காந்தி கேள்வியெழுப்பினார்.

TAGGED:

RAHUL GANDHI
PM MODI
பிரதமர் மோடி மன்னிப்பு
மாணவர்கள்
RAHUL GANDHI MODI

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