ETV Bharat / state

ஸ்டாலினை மிரட்டவோ, பணிய வைக்கவோ முடியாது; திருச்சி தேர்தல் பரப்புரையில் பாஜகவை சீண்டிய ராகுல் காந்தி

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறுவதை அப்படியே செய்ய தயாராக உள்ள மோடி, தம்மை போன்ற ஒருவரை தமிழ்நாட்டுக்கு தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தி (@IndianNationalCongress YT)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை மிரட்டவோ, அடிப்பணிய வைக்கவோ பாஜகவால் முடியாது என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் இறங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று தமிழ்நாடு வருகை தந்தார்.

முதலில், பொன்னேரி, சோளிங்கர் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, அடுத்தகட்டமாக திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் லெனின் பிரஷாத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.

அப்போது பேசிய ராகுல் காந்தி, “தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள தேர்தல் வழக்கமான தேர்தல் இல்லை. முற்றிலும் வேறுபட்ட தேர்தல். பாஜகவால் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைய முடியாது என தெரிந்ததால், அதிமுக என்ற போர்வையை அணிந்து கொண்டு நுழைய பார்க்கிறது. அதிமுக சிறப்பான கட்சி. தற்போது அந்த நிலை மாறிவிட்டது. அதிமுகவின் பொம்மை வேட்பாளரை முதலமைச்சராக அறிவித்துவிட்டு, பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் தமிழ்நாட்டிற்குள் முகமூடி அணிந்து நுழைய பார்க்கிறது.

பாஜக தமிழ் மக்களின் கலாச்சாரம், மொழி, வாழ்வியல் ஆகியவற்றை சிதைக்கப் பார்க்கிறது. தமிழ் மொழி சாதாரணமான மொழியல்ல. தமிழர்கள் அறிவாளிகள். அதனால்தான் அறிவாளிகளை பாஜகவுக்கும், ஆர்எஸ்எஸ்-க்கும் பிடிக்கவில்லை. எனவே, அதிமுக என்ற முகமூடியை அணிந்து பாஜக தமிழ்நாட்டிற்கு நுழைய பார்க்கிறது.

மேலும், சிபிஐ, வருமானவரித் துறை, அமலாக்கத்துறை போன்ற அரசு முகமைகளை பாஜக சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது. எனவே, அதிமுகவினர் தாங்கள் செய்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை மறைக்கவே, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளனர். இதற்கெல்லாம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், எனது அருமை சகோதரருமான ஸ்டாலின் பயப்படமாட்டார். அவரை பணிய வைக்க முடியாது. திமுகவின் கொள்கைகளையும், தமிழ்நாட்டின் கொள்கைகளையும் ஸ்டாலின் கைவிடமாட்டார். அவரது தலைமையில் தமிழ்நாடு பாதுகாப்பாக உள்ளது" என்று புகழ்ந்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “மகளிர் இட ஒதுக்கீடு என்ற போர்வையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக கொண்டு வர முயன்றது. பாஜகவினர் எப்போதும் தங்களுக்கு ஏதுவாகவே அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ள பார்க்கின்றனர். ஆனால், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஒற்றுமையால், அந்த சதித்திட்டத்தை முறியடித்துவிட்டோம். தோல்வியின் பிரதிபலிப்பாக மோடியின் முகம் இருந்தது.

இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களை நம்பி மட்டுமே பாஜக செயல்படுகிறது. அவர்களுக்காக நாட்டின் வளர்ச்சியையே சமரசம் செய்ய தயாராகிவிட்டார் பிரதமர் மோடி. தமிழ்நாடு தான் சமூக நீதி, மகளிர் வளர்ச்சிக்கு முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமூக நீதி அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. குறிப்பாக, பட்டியலின மக்களுக்கு சம வாய்ப்பு கிடைப்பதை அவர்களால் ஏற்க முடியவில்லை” என்று ராகுல் குற்றஞ்சாட்டினார்.

இதையும் படிங்க: அதிமுகவை பாஜக மிரட்டி பணிய வைத்துள்ளது; ராணிப்பேட்டை பிரச்சாரத்தில் ராகுல் விமர்சனம்

மேலும், “பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பின் கைக்கூலியாக மாறிவிட்டார். டிரம்ப் கூறுவதை அப்படியே செய்யவும் தயாராக உள்ளார். மோடி அமெரிக்காவின் பிரதிநிதியாக இந்தியாவில் உள்ளார். நம் நாட்டின் விவசாயம், தொழிலாளர்கள், தரவுகள் மற்றும் சிறு-குறு தொழில்களை அமெரிக்காவிடம் விற்றுவிட்டார்.

தற்போது தன்னை போலவே தமிழ்நாட்டிலும் சொல்வதை எல்லாம் கேட்கும் முதலமைச்சரை மோடி தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு அதிமுகதான் சரியாக உள்ளது. இப்போது சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டிற்குள் பாஜகவாலும் ஆர்எஸ்எஸ்-சாலும் நுழையவே முடியாது. அதை திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி அனுமதிக்காது.

தமிழக மக்களின் டெல்லி பிரதிநிதியாக நான் என்றும் இருப்பேன். அதாவது, தமிழ்நாட்டு மக்களின் ராணுவ வீரனாக டெல்லியில் நிற்பேன். உங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காகவும் பாடுபடுவேன்” என்று ராகுல் காந்தி உருக்கமாக பேசினார்.

TAGGED:

ராகுல் காந்தி
RAHUL GANDHI TRICHY SPEECH
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
திருச்சியில் ராகுல் காந்தி உரை
RAHUL GANDHI ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.