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ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏற்போருடன் கூட்டணி வைப்பது தான் நேர்மை - செல்வப்பெருந்தகை வலியுறுத்தல்

புதிய தலைமைச் செயலகம் விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மக்களை நேரில் சந்தித்து ஏன் கருத்து கேட்கவில்லை? என்று செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

செல்வப்பெருந்தகை - கோப்புப்படம்
செல்வப்பெருந்தகை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 7:43 PM IST

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சென்னை: ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று ஏற்போருடன் கூட்டணி வைப்பதுதான் நேர்மை என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ராமசாமி படையாட்சியாரின் பிறந்தநாளான இன்று (செப்.16) சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி., தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினர்.

செப்.16 ஐ சமூக நல்லிணக்க நாளாக அறிவிக்க வேண்டும்

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் "நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நடந்த முதல் மக்களவை பொதுத் தேர்தலில் பொதுத் தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்களை வேட்பாளர்களாக நிறுத்தி வெற்றி பெற செய்து வரலாறு படைத்தவர் ராமசாமி படையாட்சியார். அந்த காலகட்டத்தில் வன்னியர் சமூகத்தினருக்கும், ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தினருக்கும் இடையே நல்லிணக்கத்தைப் பேண வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாகச் செயல்பட்டவர்.

அதனைப் போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 16- ஆம் தேதியை சமூக நல்லிணக்க நாளாக போற்ற வேண்டுமென விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம்" என்றார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் -கோப்புப்படம்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய தலைமைச் செயலகம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன் எம்.பி., "பொதுமக்கள் கருத்து அறியாமல் அரசு ஒரு அங்குலம் கூட நகர முடியாது; கட்டாயம் மீனவர்கள் மட்டுமல்ல, ஜனநாயக சக்திகளின் கருத்தை அறிந்து அரசு நல்ல முடிவை எடுக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மக்களை நேரில் சந்தித்து கருத்து கேட்காதது ஏன்?

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, "பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலும், விளிம்புநிலை மக்கள் மத்தியிலும் அரசியல் விழிப்புணர்வு வருவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி ராமசாமி படையாட்சியார். தனது மக்களுக்காகவும், மாநிலத்துக்காகவும், தேசத்திற்காகவும் துணிச்சலாக கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யும் ராமசாமி படையாட்சியாரை போன்ற ஆளுமைப் பண்பு, தற்போதுள்ள தலைவர்களிடம் குறைந்திருக்கிறதோ என்ற கேள்வி எழுகிறது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் தொடர்பாக அனைத்து கட்சித் தலைவர்களையும், மக்களையும் அழைத்து மக்களிடம் முதலில் ஆலோசனைப் பெற வேண்டும், பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் தொடர்பாக மக்களிடம் சென்று முதலமைச்சர் கருத்துக் கேட்டு அதனை ரத்து எப்படி செய்தாரோ, அதேபோன்று புதிய தலைமைச் செயலகம் விவகாரத்திலும் மக்களை நேரில் சந்தித்து முதலமைச்சர் ஏன் கருத்து கேட்கவில்லை?

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ஆளுமையுடன் கூட்டணியில் இருந்தாலும் குரல் கொடுக்கிறார்கள். அதேபோன்று அனைத்துக் கூட்டணிக் கட்சிகளும், மக்களுக்காகக் குரல் கொடுக்க வேண்டும். ராகுல் காந்தி பிரதமர் வேட்பாளர் என்றால் அவர் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று கூட்டணி கட்சிகள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என வெளிப்படையாக நேர்மையாக ஒப்புக்கொள்வோருடன் கூட்டணி வைப்பதுதான் நேர்மை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

செல்வப்பெருந்தகை
ராகுல் காந்திதான் பிரதமர்
புதிய தலைமைச் செயலகம்
ராமசாமி படையாட்சியாரின் பிறந்தநாள்
RAHUL GANDHI PM CANDIDATE

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