2029-இல் ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் - மாணிக்கம் தாகூர் உறுதி
ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தெளிவாக உள்ளதாக மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
Published : September 5, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: 2029-இல் ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தெளிவாக இருப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தோழமைக் கட்சிகளின் இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனை கூட்டம், வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்பொருட்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்.ஆனந்த் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் குழுவினர் நேரில் சென்று அழைப்பு விடுத்தனர்.
அவர்களை தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், தமிழக அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், காங்கிரஸ் எம்.பி.பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் அமைச்சர்கள் சுமார் 45 நிமிடங்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தவெக அலுவலகத்தில் வரும் 9-ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு தவெக தோழமை கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி கலந்து கொள்ளும். இந்த கூட்டத்தில், கூட்டணிக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது.
இந்தக் கூட்டணி நல்ல நிலைக்கு செல்ல வேண்டும்; பலமாக இருக்க வேண்டும், அனைத்து பிரச்னைகளிலும் கருத்தொற்றுமையுடன் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் எண்ணம்" என்றார்.
கடந்த முறை நடந்த தோழமை கட்சிகளின் கூட்டத்தில், இடதுசாரிகள் கலந்து கொள்ள வில்லை; இரண்டாவது கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்களா என்ற கேள்விக்கு, "எங்களுக்கு தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம். முதல் கூட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் வேட்பாளர் தொடர்பான கேள்விக்கு, "பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என கூறுவது முடிந்து போன கதை. 2029-ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் இருக்க வேண்டும். விஜய் இப்போதுதான் அவருடைய பணியைத் தொடங்கி உள்ளார். இதை அவரே கூறியுள்ளார்.
ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தெளிவாக உள்ளது. இதுகுறித்து செப்டம்பர் 9ஆம் தேதிக்கு பிறகு பேசி கொள்ளலாம்" என்றார்.
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அப்போது, ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏற்காவிட்டால் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவோம் என்று அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் கூறியது பற்றியும், விஜய்தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என தவெக அமைச்சர்கள் கூறியது பற்றியும் செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "பத்திரிகைகள் வலுவான கூட்டணியை பிரிக்க முயற்சிக்கின்றன" என்று மாணிக்கம் தாகூர் பதில் அளித்தார்.